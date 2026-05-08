Dni Rimavskej Soboty prinesú kultúrny program
Podujatie prinesie jarné trhy či sprievodné aktivity.
Autor TASR
Rimavská Sobota 8. mája (TASR) - V Rimavskej Sobote sa v piatok a v sobotu (9. 5.) konajú dni mesta. Podujatie prinesie kultúrny program, jarné trhy či sprievodné aktivity, konať sa bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) s odovzdávaním mestských ocenení. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.
Dni mesta v Rimavskej Sobote odštartovali už vo štvrtok (7. 8.) sprievodnými podujatiami. Na budove bývalého Zjednoteného protestantského gymnázia na Ulici Bélu Bartóka slávnostne odhalili pamätnú tabuľu venovanú Ivanovi Kraskovi. Na Námestí M. Tompu sa zas konala pietna spomienka k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny.
Slávnostné otvorenie Dní mesta v Rimavskej Sobote je naplánované na piatok o 10.00 h. „Počas dňa sa predstavia deti z materských a základných škôl, žiaci základnej umeleckej školy, ako aj tanečné a umelecké kolektívy. Program doplnia aj aktivity Centra voľného času Relax,“ priblížila samospráva s tým, že popoludní bude program na rimavskosobotskom námestí pokračovať koncertami.
V rámci dvojdňových osláv je v piatok na programe aj slávnostné zasadnutie MsZ, na ktorom samospráva odovzdá najvyššie mestské ocenenia. Cenu mesta za rok 2026 si prevezmú Piroska Gál, Daniela Kblová a Ladislav Csúsz. V sobotu (9. 5.) budú mestské slávnosti pokračovať na námestí programom pre deti či vystúpeniami folklórneho súboru Rimavan a Tanečného orchestra Rimavská Sobota.
