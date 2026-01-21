< sekcia Regióny
Dní so smogovou výstrahou je v Košiciach menej
Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že závažná smogová situácia môže v zimnom období výrazne zhoršiť zdravotný stav najmä u detí, seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami.
Autor TASR
Košice 21. januára (TASR) - V súvislosti s aktuálnou výstrahou pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 viceprimátor Košíc Marcel Gibóda pre TASR uviedol, že mesto sa spolu s partnermi dlhodobo zameriava na zlepšenie kvality ovzdušia. Podľa neho sa to v uplynulých dekádach odrazilo aj na výraznom poklese dní v roku, keď Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred smogom.
„Dôležitú úlohu zohrali aj investície súkromných spoločností, ktoré vložili milióny eur do opatrení na zníženie emisií a zlepšenie životného prostredia. My systematicky investujeme do modernizácie mestskej hromadnej dopravy a nákupu ekologických vozidiel vrátane nových elektrobusov,“ priblížil.
Mesto podľa jeho slov investuje aj do modernizácie a znižovania energetickej náročnosti verejných budov a aktívne sa tiež zapája do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako je napríklad projekt týkajúci sa geotermálnej energie. Po jeho realizácii by sa mali znížiť emisie uhlíka o viac ako 600.000 ton ročne. „Košičania to pocítia aj tým, že tepláreň bude vďaka geotermálnej energii potrebovať na výrobu tepla výrazne menej uhľovodíkových palív,“ doplnil Gibóda.
Pripomenul tiež, že Košice sa stali prvým slovenským mestom, ktoré získalo značku Mission label ako ocenenie Európskej komisie za environmentálnu stratégiu a konkrétne klimatické projekty. „V rámci programu Mission EU - 100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030 sme uskutočnili vyše 30 a plánujeme ďalších 40 projektov do ochrany a zlepšenia životného prostredia,“ dodal s tým, že všetky tieto opatrenia spolu vytvárajú komplexnú stratégiu, ktorej cieľom je zabezpečiť zdravšie a čistejšie mesto pre obyvateľov.
V Košiciach a vo Veľkej Ide v okrese Košice-okolie platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10. Vydal ju SHMÚ, podľa ktorého sú príčinou zhoršenia kvality ovzdušia nepriaznivá rozptylová situácia aj zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy. SHMÚ zároveň upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 aj v Jelšave, Ružomberku, Lučenci, Plášťovciach a v okresoch Ružomberok, Lučenec a Prešov. Meteorológovia očakávajú zlepšenie situácie koncom týždňa.
