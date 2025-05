Dni Spišského Jeruzalema ponúknu bohatý program

Spišské Podhradie 30. mája (TASR) - V priestore kalvárie Spišský Jeruzalem, Spišskej Kapituly a mesta Spišské Podhradie sa v piatok predpoludním začína kultúrno-duchovný festival s názvom Dni Spišského Jeruzalema. Podujatie potrvá do nedele (1. 6.). Ako informuje na svojej webstránke Spišské kultúrne centrum a knižnica, v poradí 12. ročník festivalu sa ponesie v znamení niekoľkých výročí, jubileí a pamätných dní.



„Rok 2025 bol katolíckou cirkvou vyhlásený ako Jubilejný rok, aj Spišským Jeruzalemom teda budeme kráčať ako pútnici nádeje. Okrem toho si kalvária Spišský Jeruzalem tohto roku pripomína 350. výročie dostavby základného okruhu,“ uvádza kultúrne centrum a knižnica.



Festival ponúkne niekoľko koncertov chrámovej a gospelovej hudby, súčasťou hlavného programu budú aj dve divadelné produkcie, muzikál s témou života svätca, ako aj ďalšie programy zamerané na dospelého, ale i detského diváka.



Vrcholom sobotného programu bude koncert speváčky Márie Podhradskej a dominantou nedeľnej ponuky zas koncert skupiny Espé. Moderovaná diskusia s pozvanými hosťami a verejnosťou bude zameraná na výstavby kalvárií a krížových ciest v dejinách. Súčasťou programu budú i sväté omše, pobožnosť krížovej cesty a scénické stvárnenie pašiových udalostí.



„Na návštevníkov čaká široká paleta sprievodných aktivít, ktoré, veríme, naplnia aj potreby detských návštevníkov. Patria sem kreatívne a pohybové hry pre deti, sokoliari či open-air výstava fotografií s tematikou návštevy sv. otca Jána Pavla II. na Slovensku, špeciálne v Spišskej Kapitule a okolí v roku 1995,“ približujú organizátori.



Mesto Spišské Podhradie pre návštevníkov otvorí svoje mestské výstavné siene a v Spišskej Kapitule bude môcť verejnosť nazrieť aj do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka či navštíviť Spišské diecézne múzeum a Katedrálu sv. Martina. V ponuke bude aj možnosť rozhovoru na duchovnú tému či svätú spoveď.



Spišský Jeruzalem je kalvária nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej Kapituly. Vznikala v rokoch 1666 - 1675. Ide o typologicky architektonickú pamiatku, barokovú sakrálnu krajinu, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení Via dolorosa.



Organizátormi festivalu sú Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, ako aj 64. skautský zbor Štefana Kluberta v Levoči. Spoluorganizátormi tohto ročníka festivalu sú Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR a Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry - Spiš - Pieniny.