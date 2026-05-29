Dni Spišského Jeruzalema ponúknu kultúrny aj duchovný program
Autor TASR
Spišské Podhradie 29. mája (TASR) - V Spišskom Jeruzaleme, Spišskej Kapitule a meste Spišské Podhradie sa v piatok začína 13. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podujatie potrvá do nedele (31. 5.) a návštevníkom ponúkne koncerty, divadelné produkcie, výstavy, duchovný program i aktivity pre deti. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) na svojej webovej stránke.
Tohtoročný ročník sa ponesie v znamení viacerých výročí. Spišská diecéza si pripomína 250. výročie svojho vzniku, keďže Spišské biskupstvo bolo erigované pápežom Piom VI. v roku 1776. Zároveň ide o 360. výročie začiatku výstavby kalvárie Spišský Jeruzalem. Prvým a najstarším objektom areálu je Kaplnka sv. Rozálie, ktorú postavili v roku 1666.
Program festivalu sa tento rok kryje aj s celoeurópskym podujatím Noc kostolov. Organizátori pripravili viacero koncertov, divadelných produkcií, vernisáží výtvarných výstav a sprievodných aktivít pre dospelých i deti. Vrcholom sobotňajšieho (30. 5.) programu bude koncert speváčky Janais, v nedeľu podvečer vystúpi v Spišskej Kapitule skupina Komajota.
Súčasťou festivalu bude aj moderovaná diskusia s pozvanými hosťami a verejnosťou, ktorej témou budú tajomstvá v Cirkvi. Nočné sprevádzanie po Katedrále sv. Martina v rámci Noci kostolov má byť tento rok obohatené o detaily, ktoré bežne nie je možné vidieť.
V programe sú i sväté omše, pobožnosť krížovej cesty v prírode či scénické stvárnenie pašiových udalostí pod holým nebom. Návštevníci budú môcť absolvovať aj terénne exkurzie po prírodných a kultúrnych pamiatkach Spišského Jeruzalema.
Pre deti sú pripravené kreatívne a pohybové hry, vystúpenia sokoliarov a sprevádzanie detských pútnikov po Spišskom Jeruzaleme s Kozou rohatou. Súčasťou podujatia bude aj malý remeselný trh a občerstvenie v Hostinci pre pútnika.
Mesto Spišské Podhradie otvorí počas festivalu svoje výstavné siene s dvoma výstavami. V Spišskej Kapitule bude môcť verejnosť nazrieť do priestorov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a navštíviť vernisáž poľskej autorky Agnieszky Slodkowskej s výstavou Impresie so sv. Rozáliou v diecéznom múzeu. K dispozícii má byť aj možnosť osobného rozhovoru na duchovnú tému či svätá spoveď.
Spišský Jeruzalem je kalvária v bezprostrednej blízkosti Spišskej Kapituly. Vznikala v rokoch 1666 až 1675 pod vplyvom jezuitskej spirituality a pod vedením vtedajšieho spišského prepošta Juraja Báršoňa. Podľa TK KBS ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku a barokovú sakrálnu krajinu, ktorá v prírode zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem pomocou zastavení Via dolorosa.
