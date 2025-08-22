< sekcia Regióny
Dni Spišskej Novej Vsi prenesú návštevníkov do dôb dávno minulých
Na Trhu ľudových remesiel budú svoje výrobky v takmer 80 stánkoch rozmiestnených na Letnej ulici ponúkať predajcovia zo Slovenska i Čiech.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 22. augusta (TASR) - Centrum Spišskej Novej Vsi sa od piatka do soboty (23. 8.) prenesie do dôb dávno minulých prostredníctvom podujatia Dni mesta. Súčasťou programu bude už tradične aj 30. ročník Trhu ľudových remesiel. Informovala o tom Edita Gondová z tamojšieho mestského úradu.
„Mestské kultúrne centrum v spolupráci s mestom pripravilo bohatý kultúrny program, ktorý odštartuje v piatok o 10.00 h na pódiu pred Redutou rozprávkou Sen jedného duba v podaní bábkového divadla Babadlo,“ uviedla Gondová. V programe nebudú chýbať ukážky sokoliarov v podaní skupiny sv. Bavona. Najmenších návštevníkov potešia rozprávky či nový detský projekt Tinti Linti, ktorý sa predstaví s koncertom a detskými predstaveniami. Pripravený je tiež Dvor zázrakov s dráhou plnou zábavných prekážok. Vystúpi aj Teáter Komika s interaktívnou komédiou Hurá Leto s Dynom a Lupim a tiež veselou „klauniádou“ Šaško Porro.
„O priazeň publika zabojujú rytieri v stredovekom rytierskom turnaji. Zábavné aj zaujímavé nahliadnutie do 16. storočia, keď európske polia križovali bojovníci sprevádzaní nie menej bojovo naladenými ženami, poskytne predstavenie Landsknechti,“ doplnila Gondová s tým, že vystúpi aj spišskonovoveská Skupina historického šermu Jago. Divadlo teatrálnej skratky ponúkne obrazy zo života maliara Teodora Kostku Csontváryho v predstavení Osamelý céder, ktorú dramaturgicky a režijne pripravil Peter Karpinský. Cez mesto povedie aj dobový sprievod a piatkový program zavŕši koncert Zuzany Smatanovej. V sobotu to bude koncertná verzia divadelného predstavenia Na srdci mi hraj! plná hitov Karola Duchoňa.
V súvislosti s konaním podujatia upozorňuje mesto na úplnú krátkodobú uzáveru cestnej komunikácie na Letnej ulici od križovatky pri Redute po križovatku so Školskou ulicou, ktorá potrvá do nedele (24. 8.) do 12.00 h. „Žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa počas uvedenej uzávery miestnej komunikácie riadili aktuálnym dopravným značením,“ uzavrela Gondová.
