Dni sv. Huberta vo Svätom Antone stavajú na tradícii

Svätý Anton 31. augusta (TASR) - V duchu odkazu legendy o sv. Hubertovi, ktorá hovorí o tom, že zver sa má nielen loviť, ale najmä chrániť a pochopiť jej význam v prírode, sa ponesie nadchádzajúci 31. ročník celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta. Podujatie sa uskutoční v sobotu a nedeľu (2. - 3. 9.) v areáli Múzea vo Svätom Antone.



Ako múzeum približuje, slávnostné otvorenie sa uskutoční v sobotu v parku, kde bude aj hlavný program. "Na pódiu zaznie hymna Slovenskej poľovníckej komory v podaní sólistu Opery SND Otokara Kleina, so sprievodom lesných rohov a členov Klubu trubačov SR," informuje múzeum.



Hlavnou témou programu bude 25. výročie Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča a 40 rokov národného plemena slovenského hrubosrstého stavača. Do Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku bude uvedená Chránená poľovná oblasť Poľana.



Návštevníci si môžu pozrieť expozície kaštieľa, ukážky sokoliarov, prezentáciu slovenského hrubosrstého stavača, špeciálnu klubovú výstavu s medzinárodnou účasťou a tiež bonitáciu alpských jazvečíkovitých duričov. Novinkou je prezentácia maďarského poľovného chrta a jeho ukážky behu.



Na nádvorí môžu návštevníci obdivovať trofej jeleňa lesného, ktorá je národným rekordom SR, rovnako tak národné rekordy daniela, muflóna či srnca. Súťažiť sa bude opäť o naj bradu, poľovnícku fotografiu, poľovnícky klobúk a poľovnícky šperk alebo poľovnícky nôž. Uskutoční sa súťaž v hode flinty do žita a tiež majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov a vo vábení ostatnej zveri.



Vyvrcholením bude Svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a darmi prírody.



Záštitu nad podujatím má minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.