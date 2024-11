Dni udržateľnosti šíria osvetu o cirkulárnej ekonomike a mobilite

Trnava 26. novembra (TASR) - V Kreatívnom centre Trnava (KCT) sa počas utorka a stredy (27. 11.) koná podujatie s názvom Dni udržateľnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Zamerané je na tému cirkulárnej ekonomiky a udržateľnej mobility. Súvisí so Svetovým dňom udržateľnej dopravy. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Počas obidvoch dní je v priestoroch Kreatívneho centra v Trnave bazár, pričom výťažok z predaja poputuje Nadácii Dar," spresnili z odboru komunikácie TTSK. Do bazáru zavítajú aj žiaci stredných škôl zo sociálne slabších rodín, ktorí si môžu prostredníctvom poukážok vybrať to, čo potrebujú.



V stredu bude verejnosti k dispozícii infostánok, ktorý poskytne informácie o udržateľných možnostiach v doprave v regióne. Podujatie organizuje TTSK v spolupráci s Nadáciou Dar a Kreatívnym centrom Trnava.