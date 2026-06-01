< sekcia Regióny
Dni udržateľnosti Trnavského kraja spúšťajú umeleckú výzvu
Cieľom súťaže je ukázať, že témy ekológie a udržateľnosti sa dajú komunikovať nielen odbornými diskusiami, ale aj prostredníctvom umenia, kreativity a osobného pohľadu mladých ľudí.
Autor TASR
Trnava 1. júna (TASR) - Tretí ročník podujatia Dni udržateľnosti Trnavského kraja spúšťa umeleckú výzvu pre mladých s názvom „Aj malé kroky menia svet“. Žiakom a študentom z kraja dá priestor kreatívne vyjadriť svoj pohľad na ochranu životného prostredia a jeho udržateľnosť pre budúce generácie. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Zaujíma nás, ako vnímajú udržateľnosť, aké výzvy, obavy či riešenia vidia generácie Alfa a Z. Veríme, že ich pohľad môže byť inšpiráciou pre nás všetkých,“ uviedla koordinátorka podujatia Viera Múdra z referátu mobility Úradu TTSK. Umelecká súťaž má prostredníctvom originálnych diel žiakov a študentov priniesť silné vizuálne aj emotívne posolstvá.
Cieľom súťaže je ukázať, že témy ekológie a udržateľnosti sa dajú komunikovať nielen odbornými diskusiami, ale aj prostredníctvom umenia, kreativity a osobného pohľadu mladých ľudí. Vyvrcholením bude slávnostná vernisáž spojená s ocenením víťazov a výstavou najlepších diel pre verejnosť. Viac informácií nájde verejnosť na webe Trnavského osvetového strediska.
Tohtoročné Dni udržateľnosti Trnavského kraja ponúknu počas niekoľkých mesiacov sériu tematicky prepojených podujatí, workshopov, diskusií a komunitných aktivít. Ich oficiálne vyvrcholenie sa uskutoční 14. a 15. októbra v Kreatívnom centre Trnava.
„Novinkou bude Akadémia udržateľnosti Trnavskej župy, ktorá otvorí aktuálne spoločenské a environmentálne témy prostredníctvom prednášok, moderovaných diskusií a stretnutí s odborníkmi z oblasti ekológie, klimatológie, dopravy, vzdelávania či inovácií,“ priblížila krajská samospráva. Organizátori aj tento rok vytvoria priestor na prepájanie verejnosti, škôl, organizácií a samospráv, ktorým záleží na kvalite života a budúcnosti regiónu.
„Súčasťou podujatia bude aj módna prehliadka zameraná na udržateľnú módu a princípy slow fashion. Predstavia sa mladí tvorcovia, ktorí pracujú s ekologickými materiálmi, recykláciou a zodpovedným prístupom k oblečeniu. Chceme ukázať, že aj módny priemysel môže byť súčasťou pozitívnej zmeny,“ doplnila Miriam Biskupičová z referátu mobility Úradu TTSK.
„Zaujíma nás, ako vnímajú udržateľnosť, aké výzvy, obavy či riešenia vidia generácie Alfa a Z. Veríme, že ich pohľad môže byť inšpiráciou pre nás všetkých,“ uviedla koordinátorka podujatia Viera Múdra z referátu mobility Úradu TTSK. Umelecká súťaž má prostredníctvom originálnych diel žiakov a študentov priniesť silné vizuálne aj emotívne posolstvá.
Cieľom súťaže je ukázať, že témy ekológie a udržateľnosti sa dajú komunikovať nielen odbornými diskusiami, ale aj prostredníctvom umenia, kreativity a osobného pohľadu mladých ľudí. Vyvrcholením bude slávnostná vernisáž spojená s ocenením víťazov a výstavou najlepších diel pre verejnosť. Viac informácií nájde verejnosť na webe Trnavského osvetového strediska.
Tohtoročné Dni udržateľnosti Trnavského kraja ponúknu počas niekoľkých mesiacov sériu tematicky prepojených podujatí, workshopov, diskusií a komunitných aktivít. Ich oficiálne vyvrcholenie sa uskutoční 14. a 15. októbra v Kreatívnom centre Trnava.
„Novinkou bude Akadémia udržateľnosti Trnavskej župy, ktorá otvorí aktuálne spoločenské a environmentálne témy prostredníctvom prednášok, moderovaných diskusií a stretnutí s odborníkmi z oblasti ekológie, klimatológie, dopravy, vzdelávania či inovácií,“ priblížila krajská samospráva. Organizátori aj tento rok vytvoria priestor na prepájanie verejnosti, škôl, organizácií a samospráv, ktorým záleží na kvalite života a budúcnosti regiónu.
„Súčasťou podujatia bude aj módna prehliadka zameraná na udržateľnú módu a princípy slow fashion. Predstavia sa mladí tvorcovia, ktorí pracujú s ekologickými materiálmi, recykláciou a zodpovedným prístupom k oblečeniu. Chceme ukázať, že aj módny priemysel môže byť súčasťou pozitívnej zmeny,“ doplnila Miriam Biskupičová z referátu mobility Úradu TTSK.