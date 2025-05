Dni ukrajinského filmu otvoria tému Vysídlenia

Bratislava 6. mája (TASR) - Vysídlenia budú témou Dní ukrajinského filmu, ktoré sa uskutočnia 14. až 16. mája v bratislavskom Kine Lumiére. „Na filmovom plátne sa predstavia čerstvé ukrajinské filmy - víťazi medzinárodných festivalov a odvážne diela autorskej kinematografie,“ približuje Goethe-Institut Bratislava program prehliadky, ktorá je spoločným projektom s berlínskym Ukrainian Film Festivalom.



Jeho kurátorky sa postarali o výber filmov, zvolené tituly podľa nich vytvárajú priestor pre spoločnú reflexiu presahujúcu hranice, jazyky a dejiny. „V čase vojny a otrasov nie sú len svedectvom. Sledujú krehkú, meniacu sa povahu identity - ako sa láme a pretvára nielen v dôsledku konfliktu, ale aj prostredníctvom minulosti, pamäti, intimity a tichých rituálov každodennosti,“ dodávajú organizátori prehliadky.



Otvorí ju snímka ukrajinskej režisérky Marie Stojanovej Fragmenty ľadu. O detstve autorky, ktoré sa zmieta medzi sovietskou realitou a predstavami o Západe. Osobný a politický film vznikol z 15 VHS kaziet, ktoré pokrývajú obdobie rokov 1986 až 1994. Ide o videodenníky, ktoré natočil režisérkin otec, krasokorčuliarsky šampión.



V programe figuruje aj film Krehká pamäť od režiséra Ihora Ivanka. Autor v ňom odkrýva zabudnutý filmový archív svojho starého otca, ktorému Alzheimerova choroba vymazáva minulosť. Festival premietne aj snímku Marie Ponomarovej Tím Nice Ladies, v ktorom tím roztlieskavačiek, zložených zo žien nad 50 rokov, čelí ťažkej skúške a ukazuje silu a schopnosť tešiť sa aj napriek vysídleniu.



Diváci sa zoznámia aj s filmom Svitlany Liščynskej Tak trochu cudzinka. Zaoberá sa štyrmi generáciami žien, ktoré prežívali vplyv rusifikácie a vojny na svoju osobnú históriu. Festival uzavrie film Antona Ptuškina My, naše zvieratá a vojna o záchrane zvierat počas totálnej vojny.



„Keď dnes hovoríme o Ukrajine, do popredia sa dostáva vojna. Naším ukrajinským programom v oblasti filmu, literatúry a žurnalistiky chceme rozšíriť pohľad na rozmanitosť krajiny - na jej ľudí, históriu a kultúru. Je to dôležité, aby sme lepšie pochopili nášho európskeho suseda, s ktorým musíme byť solidárni tvárou v tvár existenčnej hrozbe,“ hovorí Markus Huber, riaditeľ Goethe-Institut Bratislava. Podrobný program festivalu zverejňuje inštitúcia na svojej webstránke.



Všetky filmy budú premietané v origináli so slovenskými a anglickými titulkami.