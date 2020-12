Dni Vianoc ponúknu aj panoramatický pohľad na hlavné mesto

Bratislava 3. decembra (TASR) – V bratislavskej Inchebe sa vo štvrtok začali Dni Vianoc. Do 21. decembra si tu bude môcť verejnosť nakúpiť vianočné darčeky či ochutnať gastro špeciality. Spestrením bude vyhliadkové koleso, ktoré ponúkne panoramatický pohľad na predvianočnú Bratislavu. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Incheba Martina Macková.



Na Dňoch Vianoc nájdu návštevníci remeselné výrobky, bižutériu či interiérové doplnky. V exteriéri si môžu vychutnať jedlá a nápoje. Okrem vyhliadkového kolesa budú v areáli výstaviska aj detské kolotoče.



Podujatie budú pre pandémiu nového koronavírusu sprevádzať protiepidemické opatrenia. "Pôdorys interiéru bude upravený tak, aby zohľadňoval aktuálne nariadenia a umožňoval dodržiavanie vzájomných rozstupov. Kontrolovaný vstup zabezpečí informácie o presnom počte osôb v hale, vďaka čomu bude dodržaná maximálna možná kapacita," spresnila Macková.



Dni Vianoc môže verejnosť navštíviť v pracovné dni od 11.00 do 18.00 h a cez víkendy od 10.00 do 19.00 h.