Dni zelá prinesú dopravné obmedzenia i posilnené autobusové linky

Bratislava/Stupava 5. októbra (TASR) - Počas víkendového podujatia Dni zelá budú musieť motoristi rátať s dopravnými obmedzeniami. V súvislosti s podujatím zároveň posilnia regionálnu autobusovú dopravu. Informuje o tom mesto Stupava na sociálnej sieti.



"Úplná uzávera miestnych komunikácií v Stupave sa bude týkať ulíc Záhradná, Krížna, Kúpeľná, Agátová, časť Bezručovej ulice, časť Cementárenskej ulice, časť Mlynskej ulice, Zemanská ulica a časť Devínskej cesty obojsmerne v úseku od križovatky so Záhumenskou po križovatku s Hviezdoslavovou. Čiastočne bude jednosmerne uzavretá časť ulice Ružová," uviedla samospráva o obmedzeniach, ktoré budú trvať od piatkového (6. 10.) skorého rána do nedeľňajšej (8. 10.) polnoci.



Mesto taktiež avizuje posilnenú regionálnu autobusovú dopravu, ktorú môžu využiť návštevníci podujatia. "V najexponovanejších časoch budú regionálne autobusy v úsekoch Bratislava - Stupava premávať v 15-minútovom intervale, medzi Malackami a Stupavou každú hodinu," približuje mesto.



Cezpoľným návštevníkom podujatia, ktorí budú mať záujem prísť na podujatie autom, odporúča využiť parkovisko v bratislavskej časti Bory a linku 216 do Stupavy.