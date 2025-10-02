Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dni zelá v Stupave si vyžiadajú uzávery, dôjde i k úprave autobusov

Na snímke Dni zelá v Stupave. Foto: TASR - Martin Baumann

Uzávera sa týka úsekov Cementárenskej, Krížnej, Záhradnej, Agátovej, Mlynskej i Ružovej ulice, rovnako i Devínskej cesty. Začne sa v piatok (3. 10.) o 6.00 h, potrvá do nedele (5. 10.) do 24.00 h.

Stupava 2. októbra (TASR) - Počas víkendového (3. - 5. 10.) festivalu Dni zelá v Stupave dôjde k uzavretiu viacerých ulíc, bude upravená autobusová doprava a pre návštevníkov budú k dispozícii dve záchytné parkoviská či strážené parkovisko pre bicykle. Informovalo o tom mesto Stupava na svojom webe.

Spresnilo, že uzávera sa týka úsekov Cementárenskej, Krížnej, Záhradnej, Agátovej, Mlynskej i Ružovej ulice, rovnako i Devínskej cesty. Začne sa v piatok (3. 10.) o 6.00 h, potrvá do nedele (5. 10.) do 24.00 h.

Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii záchytné parkovisko v areáli bývalej konzervárne pri Kostole sv. Šebastiána a Rócha s vjazdom z Hlavnej ulice a výjazdom na Mariánsku ulicu. „Oproti minulým rokom bude počet parkovacích miest dvojnásobný,“ uviedla samospráva. Ďalšie záchytné parkovisko bude na Železničnej ulici.

V prípade úprav verejnej autobusovej dopravy mesto avizuje, že linka 216 bude počas celého víkendu premávať odklonom po Hlavnej ulici ako linky 219, 245, 250, 269 a 299. „V noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu budú vypravené mimoriadne spoje zo zastávky Stupava, autobusová stanica do Bratislavy, Malaciek i Borinky. Okrem toho budú v sobotu 4. októbra a v nedeľu 5. októbra v čase 13.00 - 22.00 h vypravené vložené spoje na linke 219 v úseku Bratislava, Patrónka - Stupava, autobusová stanica. Premávať budú v približne 15-minútových intervaloch,“ doplnilo mesto.

Upozornilo tiež, že novinkou na tohtoročnom podujatí je bezplatné strážené parkovisko pre bicykle na Námestí sv. Trojice.
