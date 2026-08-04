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Dňom bielych ruží si Handlovej pripomenú obete banských nešťastí
V tento pamätný deň si Slovensko pripomína spolu 476 obetí nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry.
Autor TASR
Handlová 4. augusta (TASR) - Životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov si 10. augusta 2009 vyžiadal výbuch v handlovskej bani. Od najväčšieho nešťastia v novodobej histórii slovenského baníctva uplynie 17 rokov, obete tejto i ďalších tragédií si verejnosť pripomenie v Handlovej 10. augusta na pietnej spomienke Deň bielych ruží. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Každoročne si tento pamätný deň v Handlovej pripomínajú zástupcovia mesta, ústavní činitelia, predstavitelia samospráv, inštitúcií a verejnosť. V tomto roku to bude po 16. raz,“ uviedla Paulínyová.
Obete baní si 10. augusta ráno pripomenie delegácia Hornonitrianskych baní Prievidza spolu so záchranármi položením vencov k Pomníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne a neskôr i k pomníku na Ulici 29. augusta. Na Kostole sv. Kataríny sa o 9.30 h rozozvučia na päť minút zvony, ktoré pripomenú posledné spojenie s baníkmi v podzemí. „Počas celého dňa môžu pozostalí, verejnosť, delegácie položiť k pomníku na Ulici 29. augusta bielu ružu. Večer o 18.00 h sa bude konať stretnutie pri pomníku za účasti ústavných činiteľov, vedenia mesta a ďalších delegácií, členov Handlovského baníckeho spolku a verejnosti,“ doplnila Paulínyová.
Pomník baníkov na Ulici 29. augusta v Handlovej si ľudia spontánne vybrali v roku 2009 ako miesto piety a spomienky. Položením bielej ruže vzdávajú úctu baníkom aj z iných miest, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania v baniach na celom Slovensku. „Pre mesto je vzácne, že banícke spolky a cechy na území Slovenska tento symbol prijali a v rôznych kútoch baníckych miest sú banícke pamätníky ovenčené bielymi ružami, čím symboliku v podobe bielej farby ruže ako symbolu nevinnosti a zelených lístkov ako farby nádeje, aby sa takáto tragédia už nikdy nestala, nachádzame vo viacerých kútoch Slovenska,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Pripomenula, že na hornej Nitre dochádza k celkovému uzavretiu banských diel. Prvou uzavretou bola Baňa Cigeľ v roku 2017, nasledovala Baňa Handlová v roku 2021 a aktívnu ťažbu uhlia na hornej Nitre ukončilo uzavretie Bane Nováky v decembri 2023. „Transformačný proces súvisiaci s útlmom ťažby uhlia v regióne sa začal, samospráva Handlovej si i naďalej bude pripomínať historické míľniky, ktoré ovplyvnili banícky život,“ dodala Paulínyová.
Deň obetí banských nešťastí SR schválil parlament v roku 2010. V tento pamätný deň si Slovensko pripomína spolu 476 obetí nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry. Rovnako viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií, ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na slovenskom území.
„Každoročne si tento pamätný deň v Handlovej pripomínajú zástupcovia mesta, ústavní činitelia, predstavitelia samospráv, inštitúcií a verejnosť. V tomto roku to bude po 16. raz,“ uviedla Paulínyová.
Obete baní si 10. augusta ráno pripomenie delegácia Hornonitrianskych baní Prievidza spolu so záchranármi položením vencov k Pomníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne a neskôr i k pomníku na Ulici 29. augusta. Na Kostole sv. Kataríny sa o 9.30 h rozozvučia na päť minút zvony, ktoré pripomenú posledné spojenie s baníkmi v podzemí. „Počas celého dňa môžu pozostalí, verejnosť, delegácie položiť k pomníku na Ulici 29. augusta bielu ružu. Večer o 18.00 h sa bude konať stretnutie pri pomníku za účasti ústavných činiteľov, vedenia mesta a ďalších delegácií, členov Handlovského baníckeho spolku a verejnosti,“ doplnila Paulínyová.
Pomník baníkov na Ulici 29. augusta v Handlovej si ľudia spontánne vybrali v roku 2009 ako miesto piety a spomienky. Položením bielej ruže vzdávajú úctu baníkom aj z iných miest, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania v baniach na celom Slovensku. „Pre mesto je vzácne, že banícke spolky a cechy na území Slovenska tento symbol prijali a v rôznych kútoch baníckych miest sú banícke pamätníky ovenčené bielymi ružami, čím symboliku v podobe bielej farby ruže ako symbolu nevinnosti a zelených lístkov ako farby nádeje, aby sa takáto tragédia už nikdy nestala, nachádzame vo viacerých kútoch Slovenska,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Pripomenula, že na hornej Nitre dochádza k celkovému uzavretiu banských diel. Prvou uzavretou bola Baňa Cigeľ v roku 2017, nasledovala Baňa Handlová v roku 2021 a aktívnu ťažbu uhlia na hornej Nitre ukončilo uzavretie Bane Nováky v decembri 2023. „Transformačný proces súvisiaci s útlmom ťažby uhlia v regióne sa začal, samospráva Handlovej si i naďalej bude pripomínať historické míľniky, ktoré ovplyvnili banícky život,“ dodala Paulínyová.
Deň obetí banských nešťastí SR schválil parlament v roku 2010. V tento pamätný deň si Slovensko pripomína spolu 476 obetí nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry. Rovnako viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií, ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na slovenskom území.