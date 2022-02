Považské múzeum predstaví dňom otvorených dverí odbornú knižnicu

Žilina 28. februára (TASR) – Dňom otvorených dverí (DOD) v odbornej knižnici sa Považské múzeum v Žiline zapojí v stredu (2. 3.) do programu Týždňa slovenských knižníc. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.



Návštevníci podľa nej môžu nahliadnuť do špecializovanej knižnice s výnimočným knižničným fondom, ktorý tvorí takmer 13.000 titulov. "Súčasťou je spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra z domácej aj zahraničnej produkcie. Záujemcovia sa dozvedia informácie o chode knižnice a môžu si pozrieť mnohé zaujímavé publikácie, ktoré sa často využívajú pri tvorbe rôznych študentských prác, ale i odborných monografií," uviedla Lacková.



"Tohtoročný deň otvorených dverí bude výnimočný tým, že návštevníci si budú môcť pozrieť najnovšie a zároveň jubilejné 30. číslo Vlastivedného zborníka Považia, ktorý je venovaný príspevkom z konferencie Žilina 1321 – 2021. K dispozícii budú aj staršie tituly, v ktorých možno nájsť veľa užitočných údajov. Okrem bezplatnej registrácie čaká návštevníkov aj malý darček," doplnila knihovníčka Janka Sakalová.



Odborná knižnica sa nachádza na prízemí administratívnej budovy Považského múzea v areáli Budatínskeho hradu v Žiline. Pre verejnosť bude v stredu (2. 3.) otvorená od 8.00 do 13.00 h.