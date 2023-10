Nová scéna uvedie komédie umelecky tlmočené do posunkového jazyka

Bratislava 13. októbra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uvedie v októbri dve komédie umelecky tlmočené do slovenského posunkového jazyka - 14. októbra predstavenie Výstup a 22. októbra komédiu Aj muži majú svoje dni. "V spolupráci s občianskym združením (OZ) Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, tak divadlo opäť vychádza v ústrety zdravotne znevýhodneným občanom," informuje PR manažérka Zuzana Šebestová.



Komédiu Výstup o troch priateľoch, ktorí počas dvojdňovej túry zdolávajú nielen vrchol hory, ale aj krízu stredného veku, uvedie DNS v sobotu 14. októbra. Inscenácia sa stretla s veľkým ohlasom u nepočujúcich i počujúcich divákov už pri prvom uvedení v roku 2022, čo potvrdzuje Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, režisér a prekladateľ do posunkového jazyka. "Ohlasy nepočujúcich divákov boli úžasné, to sme vôbec nečakali, neskôr sa ma stále pýtali, či budú ďalšie predstavenia. Preto som rád, že spolupráca s Divadlom Nová scéna pokračuje a obe komédie môžeme uviesť v reprízach," poznamenal.



Umelecké tlmočenie divadelného predstavenia je špecifické, každý herec má svojho tlmočníka, ktorý zároveň s ním nielen tlmočí obsah a význam slov a viet, ale vyjadruje tiež pocity, používa mimiku, gestá. Sledovať takýto preklad je vlastne divadlo na divadle. "Opäť budeme tri ženy tlmočiť troch chlapov, medzi tlmočníkmi je veľmi málo mužov a tých, ktorí by sa venovali divadelnému tlmočeniu tobôž, ale to na kvalite prekladu vôbec neuberá," hovorí skúsená tlmočníčka do posunkového jazyka Barbara Randušková, ktorá si tlmočenie v DNS rada zopakuje, rovnako ako jej kolegyne.