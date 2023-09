Do 11 mestských ZŠ v Banskej Bystrici nastúpilo 718 prvákov

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) – V Banskej Bystrici otvorilo v pondelok svoje brány 27 materských a 11 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Do škôlok nastúpilo takmer 2270 detí a do škôl vyše 6260 žiakov, z toho 718 prvákov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Primátor Ján Nosko otvoril nový školský rok na ZŠ Trieda SNP 20, ktorá od pondelka nesie čestný názov Základná škola Slovenského národného povstania. "K tomu prispelo nielen významné výročie – 65. narodeniny, ktoré škola budúci rok oslávi, ale aj výchovno-vzdelávací proces a aktivity zamerané na odkaz dôležitej historickej udalosti. Nový čestný názov bude všetkým pripomínať, že vďaka odvahe a obetavosti druhých dnes môžeme žiť v slobodnej demokratickej spoločnosti," priblížila Marhefková.



Ako zdôraznil primátor, hoci sa v súčasnosti pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci musia popasovať s rôznymi novými situáciami, ktoré doba prináša, verí, že vzájomnou spoluprácou dokážu naďalej zvládať všetky prekážky a aj modernizovať prostredie škôl.



"Škôlkarom, žiakom i jasličkárom prajem najmä veľa energie pri zvládaní nových výziev. Obzvlášť držím palce všetkým prváčikom, ktorí dnes vstupujú do ďalšej etapy svojho života. Nech sa im v školskom prostredí darí a cítia sa v našich školách dobre," dodal Nosko.