Do 2. čítania posunuli novelu týkajúcu sa mestských častí Košíc

Bratislava 9. februára (TASR) - Proces, ktorým môže dôjsť k zmene v usporiadaní mestských častí v Košiciach, by sa mohol upraviť. Predpokladá to novela zákona o meste Košice z dielne poslancov OĽANO, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania. Účelom novely je podľa slov predkladateľov presunutie rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste z celoštátnej úrovne na hlavného nositeľa samosprávy v meste, teda na jeho orgány.



"Podľa aktuálneho právneho rámca vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti môže mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením (VZN), pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov," ozrejmili predkladatelia s tým, že nariadenie môžu obyvatelia dotknutých mestských častí odmietnuť v referende do 120 dní od jeho platnosti. Ak ho neodmietnu, nadobudne účinnosť k dňu konania sa volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak aspoň jedna časť nariadenie v referende odmietne, návrh VZN dotýkajúci sa tejto časti môže byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva najskôr v ďalšom volebnom období.



Predkladatelia tvrdia, že možnosť mestskej časti odmietnuť zmenu územného usporiadania predstavuje nerealizovateľný spôsob zníženia počtu mestských častí. "Podľa navrhovanej zmeny by o štruktúre mestských častí rozhodovalo mestské zastupiteľstvo v rámci štatútu mesta, pričom do rozhodovacieho procesu sa zaraďuje aj rada starostov, ktorému umožňuje využiť právo veta voči príslušnému uzneseniu mestského zastupiteľstva," priblížili. Zastupiteľstvo by však bolo oprávnené "prelomiť" zamietavé stanovisko rady starostov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.



Mesto Košice novelu kritizovalo a označilo ju za populistickú. Podčiarklo, že o zmene štatútu mesta, znižovaní počtu či zlučovaní mestských častí je potrebné rozhodovať na základe odborných dát. Apelovalo na plnohodnotnú diskusiu o zmene aj na úrovni zastupiteľstva a mestských častí.