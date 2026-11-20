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Do 25. ročníka Gerbócovej literárnej Sniny sa zapojilo 97 autorov
Súťaž, ktorá má celoeurópsky charakter, je určená začínajúcim autorom poézie, prózy a eseje.
Autor TASR
Snina 20. novembra (TASR) - Do jubilejného 25. ročníka autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina sa zapojilo 97 autorov, ktorí zaslali 235 literárnych prác. Ako TASR informovali z Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina, odborná porota ocenila 29 súťažiacich v štyroch vekových kategóriách, udelila jedno čestné uznanie a cenu primátora mesta Snina.
Súťaž, ktorá má celoeurópsky charakter, je určená začínajúcim autorom poézie, prózy a eseje. Zapájať sa do nej môžu aj Slováci žijúci v zahraničí. V aktuálnom ročníku organizátori zaznamenali príspevky zo Srbska a Chorvátska, odkiaľ sa opätovne zapojili žiaci Základnej školy kráľa Tomislava v meste Našice.
Najpočetnejšie zastúpenie mala podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch Základná umelecká škola Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Zo sninských škôl sa do súťaže zapojili žiaci Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava a Gymnázia Snina.
Najstarším účastníkom tohtoročného ročníka bol 76-ročný František Cupák z Jasenova, ktorý získal cenu primátora mesta Snina. Porota hodnotila literárne práce v štyroch vekových kategóriách, osobitne v poézii a próze.
Súťaž, ktorá má celoeurópsky charakter, je určená začínajúcim autorom poézie, prózy a eseje. Zapájať sa do nej môžu aj Slováci žijúci v zahraničí. V aktuálnom ročníku organizátori zaznamenali príspevky zo Srbska a Chorvátska, odkiaľ sa opätovne zapojili žiaci Základnej školy kráľa Tomislava v meste Našice.
Najpočetnejšie zastúpenie mala podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch Základná umelecká škola Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Zo sninských škôl sa do súťaže zapojili žiaci Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava a Gymnázia Snina.
Najstarším účastníkom tohtoročného ročníka bol 76-ročný František Cupák z Jasenova, ktorý získal cenu primátora mesta Snina. Porota hodnotila literárne práce v štyroch vekových kategóriách, osobitne v poézii a próze.