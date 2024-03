Do 30. ročníka súťaže Divadelná Šuňava sa prihlásilo 16 inscenácií

Šuňava 15. marca (TASR) - Do jubilejného 30. ročníka súťaže Divadelná Šuňava, ktorá sa pod Tatrami začína v piatok, sa prihlásilo 16 inscenácií v troch kategóriách. Súťažiť bude 180 detských, mládežníckych a dospelých divadelníkov z okresov Poprad a Kežmarok. Pre TASR to potvrdila Zuzana Barilová z Podtatranského osvetového strediska v Poprade, ktoré súťaž organizuje v spolupráci s obcou Šuňava.



Jednotlivé inscenácie divadelníci odprezentujú v piatok a v sobotu 16. marca od 9. hodiny až do večera. Okrem domáceho zoskupenia sa predstavia aj kolektívy z Popradu, Svitu, Kežmarku, Spišskej Starej Vsi, Lendaku či Spišskej Teplice a Spišského Bystrého. Predsedom poroty je Ľubomír Šárik a členmi scénograf Dušan Krnáč a pedagóg a divadelník Marián Lacko. Okrem postupu do vyššej súťaže zabojujú divadelníci aj o cenu starostu. "Udeľujeme aj ocenenie Duškovina, ktorým chceme vzdať poctu a pripomenúť si podtatranského divadelníka, režiséra, scenáristu a pedagóga Dušana Kubaňa," dodala Barilová. Tento rok sa divákom predstavia aj detské recitačné kolektívy zo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína zo Spiša. Výsledky súťaže vyhlásia v sobotu po 20. hodine.



"Tridsať rokov divadelnej Šuňavy to je okrem iného asi 780 hodín čistého divadelného hrania, 7000 súťažných topánok a približne 18.000 tlieskajúcich dlaní," dodáva Barilová s tým, že podujatie bolo po roku 1989 nepriamym pokračovateľom súťaží Malých javiskových foriem. Po revolúcii podľa nej spoločenská situácia divadelníkov postrčila k slobodnejším, kreatívnejším a tvorivejším vyjadreniam. Divadelná Šuňava si podľa nej za 30 rokov našla svoje pevné miesto v kultúrnom dianí obce i regiónu a záujem divadelníkov i divákov je vždy veľký. "Traduje sa, že čo postúpi víťazne z regionálnej Divadelnej Šuňavy, určite získa umiestnenie, ak nie víťazstvo, aj na celoslovenskej úrovni," upozornila.



Niektoré súťaže neprofesionálnych umelcov sa podľa Barilovej pomaly vytrácajú pre nezáujem súťažiacich, financií respektíve nedostatku času umelcov. Niektoré, naopak, prežívajú svoje znovuzrodenie. "Zvýšil sa nám počet súťažiacich na výtvarných, fotografických i filmových súťažiach či súťažiach umeleckého slova, ako je Hviezdoslavov Kubín," priblížila situáciu Barilová s tým, že Divadelná Šuňava nezaznamenala počas svojej histórie väčšie organizačné ani účastnícke výkyvy "a ak, tak len smerom hore".