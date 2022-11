Do 31-členného MsZ v B. Bystrici zasadne 25 nezávislých poslancov

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) – V 31-člennom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Banskej Bystrici nezávislí kandidáti porazili straníckych a do poslaneckých lavíc ich zasadne 25. Z celkového počtu poslancov zboru zvolili sedem žien. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotných (29. 10.) volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Post v MsZ obhájila viac ako polovica doterajších poslancov – Miriam Lapuníková, David Kapusta, Radovan Ocharovich, Pavol Katreniak, Marcel Pecník, Jakub Gajdošík, Martin Majling, Martin Turčan, Milan Lichý, Matúš Molitoris, Michal Škantár, Jozef Baláž, Marek Modranský, Vladimír Sklenka, Hana Kasová, Erika Karová, Milan Smädo a Igor Kašper.



Najviac, 2239 hlasov, dostal vo voľbách Gajdošík, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu prvého viceprimátora. "Získať najväčší počet hlasov vo voľbách do MsZ a rovnako aj do Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja za náš okres ma skutočne dojalo. Vnímam to ako vysvedčenie za prácu, ktorú sa snažím každý deň robiť najlepšie, ako viem a sľubujem, že to tak zostane aj v budúcnosti," reagoval dvojnásobný poslanec.



Nováčikmi banskobystrického MsZ sú Tomáš Sobota, Ivana Figuli, Ľuboš Vrbický, Pavel Fiľo, Marián Lunter, Lukáš Berec, Zuzana Podmanická, Diana Javorčíková, Ružena Maťašeje, Vladimír Ivan, Branislav Kováčik, Patrik Trnka a Roman Miškár.



Účasť v komunálnych voľbách v meste dosiahla 39,79 percenta.