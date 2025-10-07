< sekcia Regióny
Do 63. ročníka Horehronských hier sa zapojilo 736 žiakov zo 66 škôl
Mládež z celého regiónu súťažila v disciplínach, ako skok do diaľky, beh na rôzne vzdialenosti, chôdza na tisíc metrov, skok do výšky a hod kriketovou loptičkou či guľou.
Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Do 63. ročníka Horehronských hier v Banskej Bystrici sa v utorok zapojilo 736 žiakov zo 66 škôl. Sily si zmerali v 13 atletických disciplínach. TASR o tom informovala Nikola Pivarčeková z komunikačného oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Dodala, že mládež z celého regiónu súťažila v disciplínach, ako skok do diaľky, beh na rôzne vzdialenosti, chôdza na tisíc metrov, skok do výšky a hod kriketovou loptičkou či guľou. „Dôležitejšia ako víťazstvá bola radosť zo športu. A ukázalo sa, že v kraji vyrastajú nové talenty, ktoré možno raz budú reprezentovať Slovensko na vyššej úrovni,“ objasnil kraj.
Pripomenul, že medzi športovcov, ktorí v minulosti ako žiaci na Horehronských hrách súťažili, patria aj slovenskí atléti Viktória Forster a Tomáš Veselka. „Viktória začínala s biatlonom a neskôr sa rozhodla naplno venovať behu, Tomášovou voľbou boli skok do diaľky a trojskok,“ uviedla dlhoročná organizátorka a rozhodkyňa Horehronských hier Eva Murková.
Mladých ľudí prišli v utorok na atletický štadión na Štiavničkách podporiť aj viacerí profesionálni športovci. Boli to olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, bronzová medailistka z majstrovstiev sveta v Tokiu Emma Zapletalová, ako aj viacnásobný účastník olympijských hier a majster Európy v chôdzi Pavol Blažek. „Horehronské hry sú tradičným športovým podujatím vnašom regióne, vďaka ktorému sa zvyšuje nielen záujem apovedomie oatletických disciplínach, ale aj inšpiruje mladých hýbať sa a robiť niečo pre svoje zdravie,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
