Do 8. augusta sú vo Veľkom Krtíši v prevádzke dve pracoviská škôlky

Veľký Krtíš 22. júla (TASR) - Počas letných školských prázdnin sú vo Veľkom Krtíši do 8. augusta v prevádzke dve elokované pracoviská škôlky, ktorá má jedno spoločné riaditeľstvo. Zachovali šesť tried s počtom detí od 23 do 24 v každej z nich. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Marián Balko.



Všetkým rodičom, ktorí včas požiadali o umiestnenie dieťaťa v škôlke počas prázdnin, podľa neho vyhoveli. „Keď od 8. augusta nebudú škôlky v prevádzke, budú práce sanitárneho charakteru a aj ostatné na otvorenie nového školského roka,“ objasnil.



Ako ďalej uviedol, mesto v minulosti s cieľom efektívnejšej prevádzky spojilo všetky svoje škôlky pod jedno spoločné riaditeľstvo. To prevádzkuje spolu päť elokovaných pracovísk. Celková kapacita je k nasledujúcemu školskému roku 254 detí. „Bez zásadnejších nákladov by sme dokázali dať do prevádzky aj ďalšie triedy s celkovou kapacitou 70 detí,“ podotkol. Dodal, že v minulosti boli kapacity dimenzované na populačne silnejšie ročníky, preto majú disponibilné priestory.



Prednosta doplnil, že budovy škôlok sú zrekonštruované, zateplené, vymenili okná aj dvere. Podľa neho tak nie je nutná žiadna investícia do znižovania ich energetickej náročnosti. „Zvažujeme inštalácie fotovoltických elektrární na zníženie nákladov na energie a aj zníženie uhlíkovej stopy,“ zhrnul. Zdôraznil, že ako jedna z mála samospráv dokážu uspokojiť dopyt obyvateľov mesta po umiestňovaní detí v predškolských zariadeniach.