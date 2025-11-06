Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Regióny

Do 8. novembra budú na diaľnici pri Martine dopravné obmedzenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Polícia vodičom odporúča, aby v úseku jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť a včas reagovali na dopravné značenie.

Autor TASR
Martin 6. novembra (TASR) - Lokálne opravy vozovky pri mostných záveroch sú dôvodom čiastočnej uzávery diaľnice D1 pri Martine. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, dopravné obmedzenia platia približne na 223. a 228. kilometri, a to na moste nad Kantorským potokom a moste ponad železničnú trať a Krpeliansky potok.

„Opravy prebiehajú od 3. novembra s plánovaným ukončením do 18.00 h dňa 8. novembra 2025. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu, trasa obchádzky nie je potrebná,“ uviedla Vilhanová.

Polícia vodičom odporúča, aby v úseku jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť a včas reagovali na dopravné značenie.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie