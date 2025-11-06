< sekcia Regióny
Do 8. novembra budú na diaľnici pri Martine dopravné obmedzenia
Polícia vodičom odporúča, aby v úseku jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť a včas reagovali na dopravné značenie.
Autor TASR
Martin 6. novembra (TASR) - Lokálne opravy vozovky pri mostných záveroch sú dôvodom čiastočnej uzávery diaľnice D1 pri Martine. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, dopravné obmedzenia platia približne na 223. a 228. kilometri, a to na moste nad Kantorským potokom a moste ponad železničnú trať a Krpeliansky potok.
„Opravy prebiehajú od 3. novembra s plánovaným ukončením do 18.00 h dňa 8. novembra 2025. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu, trasa obchádzky nie je potrebná,“ uviedla Vilhanová.
