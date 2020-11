Do areálov handlovských škôl sa taxíky už nedostanú

Handlová 3. novembra (TASR) - Vozidlá taxislužby po novom nemajú prístup do areálov základných škôl (ZŠ) na uliciach Morovnianska cesta a Školská v Handlovej. Vjazd im tam radnica zakázala prostredníctvom dopravného značenia, opatrením sleduje zvýšenie bezpečnosti školákov. K zmene organizácie dopravy pristúpila i v ďalších častiach mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Dopravnú značku zákaz vjazdu v areáloch škôl doplnili tabule s textom - vjazd povolený len s povolením základnej školy. Doteraz boli pri školách pod dopravnými značkami zákaz vjazdu osadené dodatkové tabule okrem zásobovania. "Vyhláška o dopravnom značení, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla, medzi dopravnú obsluhu a zásobovanie zaradila aj vozidlá taxislužby. Tie však ohrozovali deti a školy hľadali spôsob, ako vozidlám taxislužby zakázať vjazd do svojich areálov," ozrejmila preventistka mestskej polície Lucia Chudá.



Do areálov škôl teda po novom podľa nej smú vojsť iba vozidlá s vydaním povolenia riaditeľky školy vo forme kartičky, ktorá musí byť vo vozidle umiestnená na viditeľnom mieste pre prípad kontroly. "Podobné obmedzenie už platí v základnej škole Mierové námestie a pripravuje sa aj pre materskú školu," doplnila Paulínyová.



Problematické parkovanie eviduje radnica baníckeho mesta najmä na uliciach Nádaždyho, Duklianska, Kremnická, Školská, Kunešovská, Márie Krššákovej či Savina. Ide o ulice so zástavbou rodinných domov s priestorom na parkovanie vo dvore, ich majitelia však uprednostňujú parkovanie na ulici. Ako pilotný projekt preto samospráva v oboch smeroch Duklianskej ulice osadí dopravné značky zákaz státia. "V súčasnosti vedie ulicou trasa mestskej hromadnej dopravy a autobusy majú často problém prejsť. Zároveň bol veľmi problematický výkon zimnej a letnej údržby komunikácie," povedal Ivan Kartáč z referátu dopravy Mestského úradu v Handlovej. Nové dopravné značenie na Duklanskej ulici podľa neho vstúpi do platnosti 16. novembra.



Problém s parkovaním radnica pravidelne eviduje aj pri vstupe na pešiu zónu. "Dodávky, ktoré zásobujú prevádzky na pešej zóne, často poškodzovali verejné osvetlenie a obmedzovali chodcov. Pešia zóna je primárne určená chodcom, preto oddelenie výstavby vyhradilo pre tieto vozidlá jedno parkovacie miesto. Prevádzky môžu využívať na zásobovanie a doplnenie tovarov aj zadný vchod," dodala hovorkyňa mesta.