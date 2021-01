Do areálu bojnickej zoo dopadli dva balóny šťastia

Bojnice 4. januára (TASR) - Zamestnanci Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach našli po silvestrovských oslavách v areáli zoo dva tzv. balóny šťastia. Zoo v tejto súvislosti upozorňuje na nebezpečenstvo lampiónov i pyrotechniky, ktoré môžu napáchať škody na zvieratách i životnom prostredí. TASR o tom v pondelok informoval hovorca národnej zoo Jaroslav Slašťan.



"Prvý z balónov šťastia dopadol do výbehu oryxov juhoafrických, len pár metrov od budovy karantény, na druhom podlaží ktorej sa nachádza sklad objemových krmovín, teda sena," priblížil Slašťan. V tejto budove sa podľa neho nachádzajú aj ubikácie na ustajnenie afrických kopytníkov, ako sú oryx juhoafrický, zebra Hartmannovej, antilopa vraná, vodárka jeleňovitá, kudu veľký a pakôň modrý.



Druhý balón šťastia spadol do vonkajšieho výbehu slonov afrických. "Bolo veľkým šťastím pre našu zoo, že balóny nedopadli do skladov objemových krmovín alebo na iné horľavé materiály v našom areáli a nespôsobili požiar," podotkol Slašťan.



Obavy zamestnancov Národnej zoologickej záhrady sú podľa neho na mieste, keďže rovnaký balón šťastia spôsobil pred rokom obrovskú tragédiu v Nemecku, keď pri požiari pavilónu opíc v zoologickej záhrade v Krefelde zahynuli viac ako tri desiatky zvierat vrátane orangutanov, goríl a šimpanzov. "Požiar spôsobila 60-ročná žena z Krefeldu a jej dve dospelé dcéry, ktoré na Silvestra vypustili päť lampiónov šťastia, ktoré do oblakov vynáša horúci vzduch zo zapálenej parafínovej náplne. Práve tieto lampióny dopadli na pavilón opíc v krefeldskej zoo a spôsobili jeho požiar. Pritom v Nemeckej Spolkovej republike je púšťanie balónov šťastia zakázané," spomenul.



Ďalším problémom, ktorým čelia zoologické záhrady, chovateľské zariadenia či domáce zvieratá, sú ohňostroje, svetlice, rakety, petardy a iná zábavná pyrotechnika. "Zábavná pyrotechnika spôsobuje každoročne zvieratám nielen v zoologických záhradách veľký stres a úzkosť. Väčšina cicavcov a vtákov má niekoľkonásobne lepší sluch ako ľudia a preto ohňostroje, delobuchy a petardy spôsobujúce nadmerný a náhly hluk vnímajú veľmi citlivo," ozrejmil hovorca zoo.



Vystresované zvieratá v šoku zo svetla a veľkého hluku podľa neho unikajú do bezpečia, pričom často dochádza ku kolíziám na cestách, v prípade k nárazom vtákov do budov či elektrického vedenia. Stres môže spôsobiť zvieratám i rôzne choroby, ako sú diabetes, srdcovocievne ochorenia, ochorenia tráviaceho systému alebo psychické ochorenia. Pyrotechnika spôsobuje i ďalšie negatívne dosahy na životné prostredie.



"Hrozba vzniku požiarov sa zvyšuje predovšetkým nedbalou a neodbornou manipuláciou. Hrozia škody na životnom prostredí. Upozorňujeme, že zákon zakazuje ohňostroje a iné svetelné a zvukové efekty v národných parkoch a iných chránených územiach," dodal Slašťan.