Do areálu prešovskej nemocnice začne premávať nová linka MHD

Prešov 19. októbra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) spúšťa novú autobusovú linku, ktorá bude od štvrtka (21. 10.) obsluhovať areál Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Linka č. 20 bude premávať počas pracovných dní po okružnej trase Trojica – Na Hlavnej – Grešova – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) – Onkologický pavilón – Monoblok, Interné oddelenie – Pediatria – Vajanského – Trojica.



Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, nová linka poslúži všetkým, ktorí sa potrebujú dostať priamo do areálu nemocnice. "Na jej trase sa nachádzajú štyri nové zastávky, ktoré budú obsluhované midibusom. Linka bude premávať počas pracovného týždňa trikrát za hodinu podľa cestovného poriadku. Vo štvrtok bude linka premávať až od spoja o 9.54 h zo zastávky Trojica, po premiérovej jazde novej linky," priblížil Tomek.



Dodal, že prví cestujúci budú mať možnosť odviezť sa do areálu nemocnice špeciálnym spojom, ktorý vyrazí o 9.00 h zo zastávky na Hlavnej odkiaľ bude pokračovať na novozriadenú zastávku Monoblok, Interné oddelenie. V súvislosti so zavedením premávky linky č. 20 dôjde aj k úprave cestovných poriadkov liniek č. 41 a 42. Cestovný poriadok je zverejnený na webstránke mesta.