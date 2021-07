Do B. Bystrice sa po ročnej pauze vracia festival The Legits Blast

Banská Bystrica 18. júla (TASR) – Do Banskej Bystrice sa po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu opäť vracia hip-hopový a tanečný festival The Legits Blast. Už 12. ročník podujatia sa tento rok presunie z areálu plážového kúpaliska späť do interiérových priestorov.



„Vraciame sa do garážových a klubových priestorov, ktoré sú pre breakingových tanečníkov oveľa zaujímavejšie a hlavne bližšie ich životnému štýlu,“ uviedol organizátor festivalu Miro Križan. Minulý rok sa festival uskutočnil v online priestore, protipandemické opatrenia ovplyvnia aj aktuálny 12. ročník podujatia. Počet účastníkov v exteriéri je limitovaný na 1000 ľudí, v interiéri na 500.



Súčasťou festivalu bude súťaž Outbreak Europe rozdelená do piatich kategórií, či tradične najatraktívnejšia súťaž s názvom Rep Your Country, v ktorej si sily zmerajú národné tímy. Organizátori do programu zahrnuli i projekt Youth is The Future venovaný deťom a mládeži, v ktorých vidia potenciál novej generácie tanečníkov.



Festival The Legits Blast patrí pod hlavičku medzinárodného projektu E-Cypher, ktorého cieľom je propagovať hip-hopovú kultúru a rovnosť medzi mladými v Európe. V meste pod Urpínom sa uskutoční od štvrtka (22. 7.) do nedele (25. 7.).