Banská Bystrica 6. augusta (TASR) - Do Banskej Bystrice zavítajú domáci i zahraniční flašinetári. Nezameniteľnými tónmi ich hudobných nástrojov ožije Námestie SNP a Kostol Narodenia Panny Márie v Radvani už túto nedeľu (10. 8.). Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.



„Na 12. ročníku medzinárodného stretnutia Flašinetiáda 2025 vystúpi 14 flašinetárov a verklikárov z ôsmich európskych krajín. Podujatie sa začne v piatok (8. 8.) v Španej Doline, pokračovať bude v sobotu (9. 8.) v Banskej Štiavnici a v nedeľu sa flašinetári presunú do mesta pod Urpínom,“ priblížilo mesto.



Banskobystričania si originálny zvuk, ktorý kedysi spríjemňoval ulice a námestia, vypočujú na Námestí SNP od 10.00 do 13.00 h a od 17.30 do 20.00 h. Koncert v radvanskom kostole flašinetári odohrajú o 16.00 h.