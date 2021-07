Do B. Štiavnice prichádza viac turistov aj vďaka letným vlakom ZSSK

Banská Štiavnica 24. júla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica a jeho okolie je túto sezónu dostupnejšie vďaka letným vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Vlaky zabezpečujú dopravu zo Zvolena a Hronskej Dúbravy približne každé dve hodiny počas celého dňa.



Ako uviedla Zuzana Jóbová z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), k vlakom posilnil samosprávny kraj prímestské autobusové spojenia, ktoré budú až do do 19. septembra premávať na troch linkách v sobotu, nedeľu a vo sviatok.



Prvá premáva obojsmerne na trase Banská Štiavnica – Štiavnické Bane a Počúvadlo, a to približne každé dve hodiny počas celého dňa. Druhá linka zabezpečuje spojenie medzi Banskou Štiavnicou a Banským Studencom a tretia trasa vedie do Svätého Antona. "Návštevníci sa tak dostanú zo stanice do historického centra, do banského skanzenu, k štiavnickým tajchom aj do kaštieľa vo Svätom Antone bez potreby cestovania vlastným autom," pripomenula Jóbová.



Spojenie železničnej stanice s centrom a atrakciami mesta zabezpečuje vyhliadkový turistický vláčik Štiavnická Anča, ktorý premáva každú hodinu, s tým, že posledná jazda sa začína o 18.00 h. Lístok je platný celý deň. Návštevník môže nastúpiť alebo vystúpiť na ktorejkoľvek zastávke. Počas jazdy turistov sprevádza audiosprievodca, od ktorého sa dozvedia informácie z histórie mesta a jeho okolia.



„Nedostatok parkovacích miest a vysoké individuálne dopravné zaťaženie počas hlavnej turistickej sezóny trápi mesto už dlho, a preto veľmi vítame pomoc Ministerstva dopravy a výstavby SR, Slovakia Travel a Banskobystrického samosprávneho kraja pri posilnení dopravnej dostupnosti. Turisti tak majú možnosť prísť do Banskej Štiavnice komfortnou verejnou dopravou," uviedol výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica Igor Kuhn.



Ďalším zážitkovým produktom sú napríklad aj jazdy historickým Baníckym expresom, ktorý spája Banskú Štiavnicu s Kremnicou.