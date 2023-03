Do B. Štiavnice prichádzajú odborníci zo SR i ČR zachraňovať zbierky

Banská Štiavnica 23. marca (TASR) - Do Banskej Štiavnice, ktorú uplynulý víkend postihol ničivý požiar, prichádzajú v týchto dňoch na pomoc dobrovoľní odborníci z celého Slovenska a Českej republiky, ktorí budú počas budúceho týždňa pomáhať so záchranou minerálov z postihnutej časti budovy Berggerichtu v správe Slovenského banského múzea (SBM). Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je zriaďovateľom múzea.



"MŽP poskytuje SBM kompletnú technickú pomoc a zároveň podniká kroky, aby sa počas budúceho týždňa dočasne provizórne zastrešil objekt Berggerichtu. Ministerstvo v tejto súvislosti komunikuje tiež s krajským pamiatkovým úradom a stavebným úradom v Banskej Štiavnici," informuje MŽP.



Budova Berggerichtu nemá podľa ministerstva narušenú statiku a nebude nutná jej kompletná asanácia. "Zo statického posudku, ktorý zabezpečilo MŽP spolu so SBM, vyplýva, že požiarom bola postihnutá predovšetkým strecha a krov Berggerichtu," uvádza MŽP. Zhorená strecha budovy je teraz dočasne prekrytá ochrannou fóliou.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu (18. 3.) dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste udalosti zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.