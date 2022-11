Do Banskej Bystrice sa po dvoch rokoch vrátia tradičné vianočné trhy

Banská Bystrica 16. novembra (TASR) – Do Banskej Bystrice sa po dvoch rokoch vrátia vianočné trhy v rozsahu, ako ich obyvatelia mesta poznajú z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu. Obdobie Vianoc prinesie do mesta i viaceré kultúrne podujatia, živý betlehem či tradičný Primátorský punč. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Banskobystrické Vianoce už tradične otvorí 6. decembra rozsvietením vianočného stromčeka na Námestí SNP Mikuláš. Tento rok bude námestie zdobiť približne 18-metrový smrek obyčajný z obce Tajov. S inštalovaním vianočnej výzdoby začne samospráva v najbližších dňoch, rozsvietená bude 1. decembra.



V prvý decembrový deň na banskobystrickom námestí odštartujú aj tradičné vianočné trhy, ktoré potrvajú do 26. decembra a otvorené budú každý deň od 11.00 do 23.45 h. V období od 6. do 22. decembra pribudnú aj predajcovia s rôznymi remeselnými výrobkami. Stánky s občerstvením a vianočným punčom sa budú od začiatku decembra nachádzať aj na Starej tržnici.



Samospráva v rámci prípravy vianočných trhov myslela aj na ekológiu a hromadenie odpadu, v každom stánku s občerstvením si bude možné teplé nápoje zakúpiť v keramických hrnčekoch s motívom mesta. "Počas vianočných trhov by ste na námestí nemali nájsť plastové riady. Nahradené budú inými recyklovateľnými materiálmi alebo riadom určeným na opakované použite, napríklad zo skla, porcelánu a podobne," dodal vedúci Oddelenia cestovného ruchu Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici Tomáš Pastorok.



Vianočné obdobie prinesie do mesta aj bohatý kultúrny program. Jeho súčasťou budú Banícke Vianoce, koncerty, vystúpenia folklórnych súborov, rozprávkové predstavenia pre deti, živý betlehem či charitatívne zbierky v podobe Primátorského punču a punču Univerzity Mateja Bela.



"Počas celého predvianočného obdobia sa uskutočnia viaceré koncerty nielen banskobystrických zoskupení a interpretov. Diváci sa môžu tešiť na žánrovo pestrý program, ktorý svojou dramaturgiou podčiarkne vianočnú atmosféru," skonštatovala vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslava Jančová. Vianočný program sa okrem Námestia SNP uskutoční aj v Robotníckom dome či v kostoloch.



Banskobystrické námestie ožije koncertmi aj v posledný deň roka. Samospráva pripravuje aj tradičný novoročný ohňostroj, ktorý bude 1. januára.