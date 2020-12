Do Banskej Bystrice smeruje od vlády 900.000 eur na podporu športu

Banská Bystrica/Bratislava 9. decembra (TASR) – Suma 900.000 eur na podporu športu smeruje do Banskej Bystrice i okolia. Rozhodla o tom vláda, ktorá v stredu schválila dotáciu 900.000 eur na podporu športu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Krajské mesto sa v júli 2022 stane dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže a bude hostiť stovky mladých športovcov vo veku 14 až 18 rokov.



"Podpora športu a budovanie športovej infraštruktúry sú pre nás jednou z priorít regionálneho rozvoja. Aj v čase pandémie sa ukazuje, aký významný vplyv majú športové aktivity na zdravie populácie a zmysluplné využitie voľného času mládeže. A v neposlednom rade je naším cieľom vytvárať kvalitné zázemie pre budúcich športových reprezentantov, ktorí budú šíriť dobré meno Slovenska vo svete," konštatovala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá návrh predložila.



Zo schválenej dotácie sa za sumu 550.000 eur má dobudovať a vybaviť areál tréningového plaveckého bazéna, areál pre triatlon a gymnastiku. Na rekonštrukciu športovej haly v Detve pôjde 125.000 eur a vybudovanie a inštalácia klimatizácie v športovej hale Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica počíta so sumou 25.000 eur. Vybavenie športovej haly v Slovenskej Ľupči by malo vyjsť zhruba na 200.000 eur.



"Verím, že vďaka tejto dotácii sa podarí dobudovať a dostatočne vybaviť športoviská, ktoré budú o dva roky dejiskom prestížneho medzinárodného podujatia," dodala vicepremiérka.



Z dôvodu celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 a posunu termínu konania Letných olympijských hier v Tokiu 2020 na rok 2021 došlo ku kolízii s pôvodným termínom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 v Banskej Bystrici. Na základe rozhodnutia Európskych olympijských výborov, Slovenského olympijského a športového výboru a mesta Banská Bystrica sa termín konania olympijského festivalu mládeže v meste pod Urpínom posunul na júl 2022.