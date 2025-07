Do Banskej Štiavnice prídu na festival n:ear umelci z desiatich krajín

Banská Štiavnica 17. júla (TASR) - Umelcov z desiatich krajín privedie na rôzne miesta v Banskej Štiavnici piaty ročník medzinárodného festivalu improvizovanej a experimentálnej hudby n:ear. Festival, ktorý okrem koncertov ponúkne aj prednášky, site-specific performance, workshopy, autorské čítania a filmové premietania, potrvá od štvrtka do nedele 20. júla.



Ako za organizátorov festivalu informovala Katarína Kajová, festival n:ear je priestor blízkosti a intimity, experimentálnej hudby, avantgardného džezu, voľnej improvizácie a súčasnej vážnej hudby. „Je to priestor pre pozorné počúvanie a zvukové objavovanie,“ podotkla.



Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na štvrtkové koncerty v Kostole sv. Kataríny, na ktorých vystúpia Adam Badí Donoval a Adela Mede či taliansky zvukový umelec de’ Lamperi. Deň uzavrie Toša, projekt Kláry Pudlákovej a Michala Wróblewského, ktorý spája hru na saxofón a kontrabas.



„Aj tento rok sa zopakuje mappa day – deň v dramaturgii Jakuba Juhása, vedúceho labelu mappa. Tentokrát sa v piatok (18. 7.) predstaví Lukas De Clerck s hrou na aulos, staroveký grécko-rímsky dychový nástroj. Vráti sa Petr Vrba s trumpetou a pridá sa k nemu Michal Nechvátal a.k.a. Kult Masek,“ priblížila Kajová.



Počas festivalu prebehnú workshopy, diskusia o situácii v Gaze a solidarite s jej obyvateľstvom, Zvuková špacírka a uskutoční sa aj vernisáž Mareka Kvetana s ústredným dielom Trofej. V nedeľu ráno zahrá Divadlo Šutr bábkovú hru Polo o stratenej mačke.



„Na festivale sa predstaví aj Sarah Buchner, ktorá vlastným hlasom vytvára rýchlo sa meniace a surrealistické zvukové krajiny. Szymon Gasiorek zahrá ako Pimpon sólový koncert v rámci projektu Drumz for Health,“ uviedla Kajová s tým, že program doplní aj škótsko-nórska dvojica Alasdair Roberts a Fredrik Rasten či freejazzové trio Primteori z Budapešti.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.