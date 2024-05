Do Banskej Štiavnice zavítala putovná výstava Muži a ženy v baníctve

Banská Štiavnica 20. mája (TASR) - Do Banskej Štiavnice zavítala putovná výstava historických fotografií s názvom Muži a ženy v baníctve. Výstavu, ktorej cieľom je vyrozprávať príbehy mužov, žien a detí, ktorí pracovali v baniach, si môže verejnosť prezrieť do 29. mája v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. TASR o tom informovalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.



Výstavu organizuje Federácia európskych banských ciest svätej Barbory - MINES.B. Jej členom je aj občianske združenie Banský Región - Terra Montanae, ktoré sa stará o Barborskú cestu. Podľa predsedu združenia Romana Neradného je snahou výstavy uchovať a pripomenúť si spomienku na ľudí, ktorí významne prispeli k histórii a rozvoju európskych baníckych komunít.



"Je fascinujúce sledovať, ako jednotlivé národy, napriek svojmu odlišnému pôvodu, zdieľajú spoločnú kultúrnu identitu. Jej odhalenie sa snažia zdôrazniť a pripomenúť vybrané fotografie. Prostredníctvom nich je možné sledovať mužov a ženy, ktorí prežívali rovnaký zápas, rovnakú prácu a rovnakú úctu k svätej Barbore, univerzálnej patrónke baníkov," podotkol Neradný.



Výstava svoju cestu odštartovala v Banskej Bystrici, teraz putuje po trase Barborskej cesty cez Zvolen, Banskú Štiavnicu do Kremnice. Potom sa presunie do Slovinska, Španielska, Francúzska, Belgicka a svoju púť ukončí na talianskej Sardínii koncom roku 2024.