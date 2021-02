Do banskobystrických základných škôl a škôlok nastúpila väčšina detí

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Jedenásť základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a 27 materských škôl (MŠ) otvorilo v pondelok po dlhom čase svoje brány. Výučbu v rámci možností obnovila aj jedna základná umelecká škola. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Ako konštatovala, do ZŠ nastúpilo 80 percent žiakov, do MŠ okolo 70 percent detí.



Z dôvodu návratu detí do škôl a škôlok mesto počas uplynulého víkendu (6. a 7. 2.) zriadilo 12 mobilných odberných miest prioritne určených pre rodičov školákov a zamestnancov v školstve. Za oba dni sa prišlo otestovať 18.159 ľudí, z toho pozitívnych na ochorenie COVID-19 bolo 131 ľudí, čo predstavuje pozitivitu 0,72 percenta.



O otvorení ZŠ a MŠ mesto rozhodlo po zasadnutí bezpečnostnej rady okresu a súhlasili s tým tiež zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Otvoreniu škôl predchádzalo počas víkendu online rokovanie s riaditeľmi škôl či zástupcami školského úradu. Mesto školy a škôlky zásobuje respirátormi FFP2 a ďalšími ochrannými, dezinfekčnými prostriedkami.