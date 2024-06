Do Behu olympijského dňa v B. Bystrici sa zapojili školáci i škôlkari

Banská Bystrica 21. júna (TASR) - Zapojiť do podujatia čo najviac detí z materských, základných a stredných škôl bolo cieľom piatkového Behu olympijského dňa v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora s tým, že sa na ňom zúčastnilo približne 400 záujemcov.



Organizátori sa rozhodli presunúť piatkovú akciu zo športového areálu Strednej športovej školy Banská Bystrica do Parku pod Pamätníkom SNP. "Doterajšie jarné počasie v uplynulých týždňoch veľmi neprialo športovým podujatiam, ktoré sa mali organizovať vonku na športoviskách," pripomína mesto s tým, že sa tak neuskutočnili súťaže v rámci Olympijského festivalu detí mesta v športovom areáli Základnej školy Golianova a ani v Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského.



V Banskej Bystrici v piatok bežali spoločne škôlkari spolu so žiakmi prvého stupňa, jedno kolo s olympijskou pochodňou s účasťou bývalých slovenských olympionikov Martiny Hrašnovej a Pavla Blažeka. Po nich odbehli symbolické kolo aj žiaci druhého stupňa. Súčasťou športového podujatia boli tiež sprievodné aktivity, ktoré organizovalo Centrum voľného času Junior v spolupráci s mestom Banská Bystrica.