Do behu Skalická osmička nadácie Agel sa zapojilo 450 športovcov
Autor TASR
Skalica 29. septembra (TASR) - Do štvrtého ročníka charitatívneho behu Skalická osmička nadácie Agel sa zapojilo 450 športovcov vrátane 120 detí - od rekreačných bežcov až po nadšencov nordic walkingu. Išlo o rekordnú účasť. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu (28. 9.) na Námestí slobody v Skalici. Výťažok poputuje trom deťom zo Záhoria. TASR o tom informovala manažérka komunikácie skupiny Agel SK Jarmila Ševčíková.
Štart a cieľ pretekov bol situovaný priamo na Námestí slobody. Osemkilometrová trať viedla k Baťovmu kanálu a späť. „Stojíme pri ľuďoch so zdravotným znevýhodnením počas celého roka, pomáhame s hlbokou empatiou, úctou a charitatívny beh je o pomoci rodinám, ktorým môže pozitívne ovplyvniť život. Aj športom sa dajú meniť životy iných,“ zdôraznila predsedníčka správnej rady nadácie Iveta Chreneková.
Podujatie nebolo iba o výkone. „Na svoje si prišli aj deti a celé rodiny. Kratšie detské behy na námestí sprevádzala bohatá ponuka aktivít. Obľúbené maľovanie na tvár, lukostreľba, tvorivé dielne, balančné hry či maskot - doktorka AGI, ktorý rozdával úsmevy aj objatia,“ uviedla Ševčíková s tým, že nechýbala ani zdravotnícka osveta.
Záchranári pripravili interaktívnu ukážku prvej pomoci, pri ktorej si návštevníci mohli sami vyskúšať základné postupy záchrany života. Projekt Zdravie na dosah zas ponúkol bezplatné meranie krvného tlaku, glykémie či saturácie krvi. Vďaka tomu si mohli účastníci nielen zašportovať, ale aj urobiť niečo pre svoje zdravie.
Výťažok z podujatia pomôže Miške Pollákovej z Duboviec, ktorá má detský autizmus, absolvovať rôzne terapie. Tak isto aj bratom Flajžíkovcom zo Skalice - Jurkovi s poruchou sluchu, metabolickou poruchou, mentálnym znevýhodnením a autistickými črtami, a Filipkovi bez jednej obličky, s alergiami, opakovanými zápalmi dýchacích ciest a deformitou predlaktia.
