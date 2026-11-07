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Do biskupskej kaplnky v Žiari chcú vrátiť pôvodný oltárny obraz
Obraz podľa hovorkyne predstavuje nielen umelecky hodnotné dielo, ale aj významné svedectvo o historickom vybavení niekdajšej biskupskej rezidencie.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 7. novembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom pokračuje v obnove biskupského kaštieľa a v súčasnosti pripravuje rekonštrukciu kaplnky Zvestovania Panne Márii. Okrem reštaurátorských prác, ktoré by sa mali začať už tento mesiac, chystá aj návrat pôvodného oltárneho obrazu z roku 1801. Ten je v súčasnosti v múzejných zbierkach v Kremnici, no mesto už má predbežný prísľub na jeho prinavrátenie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Na obnovu kaplnky získalo mesto dotáciu vo výške 200.000 eur z Ministerstva kultúry SR, ďalších približne 50.000 eur plánuje financovať z vlastného rozpočtu. „Aktuálne v priestoroch kaplnky prebiehajú prípravné práce, stavia sa lešenie. Práce na obnove by sa mali naplno rozbehnúť v priebehu tohto mesiaca a ukončené by mali byť približne do roka od ich začiatku,“ poznamenala Šovčíková. Reštaurátorské práce budú zamerané najmä na obnovu historických omietok, výzdoby, kamenných prvkov a oltárnej časti kaplnky.
Po obnove by sa do kaplnky mal podľa Šovčíkovej vrátiť aj pôvodný oltárny obraz Zvestovanie Panne Márii, ktorého autorom je maliar Johann Volnhoffer. Obraz vznikol v roku 1801 a približne 150 rokov tvoril dominantu hlavného oltára kaplnky. Neskôr bol z pôvodného miesta odstránený a v súčasnosti sa nachádza v múzeu v Kremnici.
Obraz podľa hovorkyne predstavuje nielen umelecky hodnotné dielo, ale aj významné svedectvo o historickom vybavení niekdajšej biskupskej rezidencie. Jeho návrat do pôvodného prostredia by bol dôležitou súčasťou obnovy kaplnky a jej historickej autenticity. Primátor Peter Antal potvrdil, že múzeum po vzájomnej komunikácii s mestom už jeho návrat do pôvodných priestorov predbežne prisľúbilo. Konkrétna forma jeho umiestnenia, ako aj podmienky ochrany a sprístupnenia vzácneho diela, majú byť predmetom ďalšej koordinácie medzi mestom a múzeom.
„Chceme, aby ľudia mohli v našom kaštieli obdivovať nielen obnovené priestory, ale aj umelecké diela, ktoré boli kedysi ich prirodzenou súčasťou. Verím, že sa nám podarí vytvoriť miesto, kde história opäť ožije v čo najautentickejšej podobe,“ poznamenal v tejto súvislosti primátor.
Riaditeľ NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici Branislav Panis potvrdil, že múzeum víta možnosť vrátiť obraz do kaplnky kaštieľa. „Dielo sa dnes nachádza v zbierkach múzea, no po rekonštrukcii kaplnky ho budú môcť návštevníci opäť vidieť na jeho pôvodnom mieste. Aj preto NBS súhlasí s jeho dlhodobým zapožičaním,“ dodal s tým, že mesto však musí zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu obrazu, najmä stabilnú teplotu a vlhkosť, vhodné osvetlenie a vysokú úroveň bezpečnosti.
Šovčíková dodala, že kým sa originálny obraz do zrekonštruovanej kaplnky vráti, priestory vestibulu kaštieľa zdobí zmenšená replika tohto obrazu. Zostane tam až do návratu originálu na svoje pôvodné miesto v kaplnke po jej rekonštrukcii. „Pre zaujímavosť, pôvodný obraz má na výšku viac ako dva metre,“ dodala.
Na obnovu kaplnky získalo mesto dotáciu vo výške 200.000 eur z Ministerstva kultúry SR, ďalších približne 50.000 eur plánuje financovať z vlastného rozpočtu. „Aktuálne v priestoroch kaplnky prebiehajú prípravné práce, stavia sa lešenie. Práce na obnove by sa mali naplno rozbehnúť v priebehu tohto mesiaca a ukončené by mali byť približne do roka od ich začiatku,“ poznamenala Šovčíková. Reštaurátorské práce budú zamerané najmä na obnovu historických omietok, výzdoby, kamenných prvkov a oltárnej časti kaplnky.
Po obnove by sa do kaplnky mal podľa Šovčíkovej vrátiť aj pôvodný oltárny obraz Zvestovanie Panne Márii, ktorého autorom je maliar Johann Volnhoffer. Obraz vznikol v roku 1801 a približne 150 rokov tvoril dominantu hlavného oltára kaplnky. Neskôr bol z pôvodného miesta odstránený a v súčasnosti sa nachádza v múzeu v Kremnici.
Obraz podľa hovorkyne predstavuje nielen umelecky hodnotné dielo, ale aj významné svedectvo o historickom vybavení niekdajšej biskupskej rezidencie. Jeho návrat do pôvodného prostredia by bol dôležitou súčasťou obnovy kaplnky a jej historickej autenticity. Primátor Peter Antal potvrdil, že múzeum po vzájomnej komunikácii s mestom už jeho návrat do pôvodných priestorov predbežne prisľúbilo. Konkrétna forma jeho umiestnenia, ako aj podmienky ochrany a sprístupnenia vzácneho diela, majú byť predmetom ďalšej koordinácie medzi mestom a múzeom.
„Chceme, aby ľudia mohli v našom kaštieli obdivovať nielen obnovené priestory, ale aj umelecké diela, ktoré boli kedysi ich prirodzenou súčasťou. Verím, že sa nám podarí vytvoriť miesto, kde história opäť ožije v čo najautentickejšej podobe,“ poznamenal v tejto súvislosti primátor.
Riaditeľ NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici Branislav Panis potvrdil, že múzeum víta možnosť vrátiť obraz do kaplnky kaštieľa. „Dielo sa dnes nachádza v zbierkach múzea, no po rekonštrukcii kaplnky ho budú môcť návštevníci opäť vidieť na jeho pôvodnom mieste. Aj preto NBS súhlasí s jeho dlhodobým zapožičaním,“ dodal s tým, že mesto však musí zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu obrazu, najmä stabilnú teplotu a vlhkosť, vhodné osvetlenie a vysokú úroveň bezpečnosti.
Šovčíková dodala, že kým sa originálny obraz do zrekonštruovanej kaplnky vráti, priestory vestibulu kaštieľa zdobí zmenšená replika tohto obrazu. Zostane tam až do návratu originálu na svoje pôvodné miesto v kaplnke po jej rekonštrukcii. „Pre zaujímavosť, pôvodný obraz má na výšku viac ako dva metre,“ dodala.