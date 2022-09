Do boja o kreslo primátora Malaciek idú oficiálne štyria kandidáti

Bratislava/Malacky 13. septembra (TASR) – O post primátora Malaciek sa v jesenných komunálnych voľbách uchádzajú oficiálne štyria uchádzači. Okrem súčasného šéfa mestskej samosprávy Juraja Říhu sú nimi štátny zamestnanec Otto Múčka, informátor Jaroslav Sedlák a advokát Róbert Šegeda. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala mestská volebná komisia.



"Mestská volebná komisia v Malackách zaregistrovala všetkých uchádzačov, ktorí v zákonnom termíne podali svoje kandidátne listiny," informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová s tým, že traja z nich kandidujú ako nezávislí. Výnimkou je Sedlák, ktorý je kandidátom subjektu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.



Do 18-členného mestského zastupiteľstva zaregistrovala mestská volebná komisia 37 kandidátov. Väčšinu z nich tvoria nezávislí, a to 26. Piatich kandidátov nominovala koalícia Smer-SD a SNS, dvoch kandidátov má koalícia SaS a OKS, rovnako tak strana ĽSNS. Po jednom kandidátovi má subjekt Národná koalícia/Nezávislí kandidáti a strana Hlas–SD.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.