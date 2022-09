Do boja o kreslo primátora Senca idú oficiálne štyria kandidáti

Bratislava/Senec 16. septembra (TASR) – O post primátora Senca sa v jesenných komunálnych voľbách uchádzajú oficiálne štyria uchádzači. Okrem súčasného šéfa mestskej samosprávy Dušana Badinského sú nimi majiteľ bezobalového obchodu Peter Kmeť, stavebný inžinier Pavol Kvál a konateľka čapovanej drogérie Andrea Palcová. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala mestská volebná komisia. Zverejnený je na webe mesta.



Traja z kandidátov sa o priazeň voličov uchádzajú ako nezávislí, a to Badinský, Kvál a Palcová. Kmeťa posiela do boja PS.



Do 21-členného mestského zastupiteľstva zaregistrovala komisia 70 kandidátov. Z nich 28 kandiduje ako nezávislí, 42 sú nominantmi politických strán a koalícií. O funkciu mestského poslanca sa uchádza 28 žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.