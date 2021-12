Do bojnickej nemocnice prišlo prvých 26.000 balení vakcín pre deti

Bojnice 17. decembra (TASR) - Distribútorom vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre deti vo veku od piatich do 11 rokov bude Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Vakcíny dostalo zdravotnícke zariadenie vo štvrtok (16. 12.). Informovala o tom vedúca lekárne NsP v Bojniciach Martina Liptáková.



"Bojnická nemocnica má zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva SR o uskladnení vakcín. Následne najväčší distribútor liekov a vakcín na Slovensku podľa požiadaviek jednotlivých nemocníc a očkovacích centier ich vyskladní a bude distribuovať po celom Slovensku," uviedol riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Vo štvrtok dostala NsP podľa neho prvú dodávku vakcín, ďalšie budú závisieť od priebehu vakcinácie. "Ide o 26.000 balení priamo od výrobcu pre viac ako 100.000 detí," spresnil.



Vakcíny nemocnica uskladňuje v mrazničkách v teplote mínus 80 stupňov Celzia, ich exspirácia je do mája a júna budúceho roka. "Keď príde z ministerstva avízo, do ktorých centier sa majú vyskladniť, idú z mrazničky do chladničky pri teplote dva až osem stupňov Celzia. Ich použiteľnosť bude približne desať týždňov," doplnila Liptáková.



"Zatiaľ na Slovensku presné predpisy alebo inštrukcie podávania vakcíny pre vekovú kategóriu od piatich do 11 rokov nemáme. V Európskej únii aj v Amerike sa však štúdiami potvrdil vysoký benefit nielen u detí, ktoré sú chronicky choré alebo majú komorbidity, ale i u zdravých detí na prevenciu ochorenia, aby jeho priebeh bol ľahší a premorenosť v kolektíve nebola veľká," priblížila primárka oddelenia pre deti a dorast NsP v Bojniciach Alena Pillarová.



Ak aj dieťa bude pozitívne na nový koronavírus a bezpríznakové, stačí, keď bude podľa nej v karanténe päť dní a potom môže ísť naspäť do kolektívu.



V súčasnosti môžu deti vo veku od piatich do 12 rokov s presne stanovenými diagnózami byť na základe žiadosti rodiča a po schválení lekárom očkované v troch špecializovaných centrách, a to v Bratislave, Martine a Košiciach.