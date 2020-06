Do bratislavských ulíc sa vracia projekt voľného sedenia Sadni si!

Bratislava 15. júna (TASR) – Do ulíc Bratislavy sa po roku vracia projekt voľného sedenia s názvom Sadni si!. V prvej fáze pri otvorení sa v rôznych lokalitách rozmiestni 70 stoličiek a 22 stolov červenej farby. Hlavné mesto týmto chce zvýšiť kapacitu a možnosti sedenia v rámci obľúbených verejných priestorov. Zároveň chce upriamiť pozornosť aj na neobjavené kúty historického mesta. Tento rok to bude aj viacero bratislavských dvorov, v ktorých voľné sedenie doteraz nebolo. TASR o tom informovala Marcela Glevická z Metropolitného inštitútu Bratislavy.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že najmä po koronakríze má verejný priestor svoje špeciálne postavenie, pretože zhromažďovanie ľudí nie je také bežné, ako bolo doteraz. "Projekt Sadni si! umožňuje Bratislavčanom, ako aj návštevníkom mesta využívať väčšiu časť verejného priestoru na príjemné a v tejto situácii aj bezpečné posedenia v novoobjavených zákutiach mesta," skonštatoval.



Mesto spúšťa tento rok projekt v prvej fáze na Primaciálnom námestí, na dvore mestskej knižnice na Laurinskej ulici, v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí, v Pálffyho paláci na Panskej ulici, Apponyiho paláci, v dvorčeku Múzea J. N. Hummela na Klobučníckej ulici, pri vchode do mestskej knižnice na Kapucínskej ulici, na Treskoňovej ulici a pred Esterházyho palácom na Námestí Ľudovíta Štúra. V utorok (16. 6.), v deň spustenia tohtoročného Sadni si!, bude na viacerých miestach aj sprievodný kultúrny program.



Mobilné sety na sedenie v červenej farbe sa objavili v uliciach Bratislavy prvýkrát minulý rok. Magistrát sa inšpiroval svetovými metropolami. Zámerom bolo zvýšiť možnosti posedenia, oddychu a stretávania sa v meste bez vytvárania stálych bariér.