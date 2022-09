Do bratislavského PAAS pribudli ďalšie dve ružinovské lokality

Bratislava 29. septembra (TASR) - Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, sa rozšíril o ďalšie dve ružinovské lokality v časti Nivy, a to časť Košická – Miletičova – Prievozská a lokalitu Ružová dolina. Po novom v nich nezaparkuje počas pracovných dní od 14.00 h do 6.00 h nikto, kto nie je zaregistrovaný v systéme PAAS. Držitelia rezidentských kariet môžu parkovať neobmedzene, nerezidenti si za parkovanie v danom čase zaplatia 1,50 eura za hodinu.



Zónu Ružinov – Nivy spustilo hlavné mesto po menších lokalitách. Pridaním zvyšných dvoch je celá zóna kompletná. "Všetky tieto lokality spolu tvoria jednu zónu Ružinov – Nivy (RU1) a rezidentskú parkovaciu kartu je tak možné využiť na parkovanie v celej zóne," pripomína bratislavský magistrát.



Termín zaradenia oboch zón hlavné mesto viackrát presunulo, pôvodne sa ich zapojenie plánovalo už v lete. Nakoniec bol však termín oddialený z dôvodu dlhších procesov súvisiacich s prípravou a schvaľovaním projektu organizácie dopravy.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači.



Od 23. marca je zaradená lokalita Starý Ružinov-východ, od 3. mája lokality Starý Ružinov-západ a zóna 500 bytov. Od 25. mája je systém rozšírený o zónu Hlavná stanica – Blumentál v Starom Meste, v tomto prípade ide o iný čas regulácie, na niektorých uliciach aj o inú výšku hodinového parkovného. Následne sa 15. júna rozšíril PAAS o ďalšiu ružinovskú lokalitu, a to Nivy v časti Svätoplukova – Košická.