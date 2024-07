Do bratislavskej galérie Umelka sa vracia Dizajn bez hraníc

Bratislava 12. júla (TASR) - V galérii Umelka v Bratislave otvoria v piatok vernisážou medzinárodnú výstavu Dizajn bez hraníc (Design without borders). Multitematický koncept pôvodom z Maďarska bude Umelka hostiť po druhýkrát. Na tohtoročnej výstave budú môcť návštevníci vidieť okrem diel dizajnérov z regiónu V4 aj výber z tvorby takmer 140 umelcov z 12 krajín.



Okrem tradičnej dizajnérskej tematiky, ako nábytok či interiérové doplnky, môžu návštevníci výstavy vidieť aj súčasný šperk, zvukové objekty, ale aj ekologické a spoločensky zodpovedné diela. Bližšie informácie o dielach sa návštevníci môžu dozvedieť na kurátorskej komentovanej prehliadke, ktorá bude 19. júla.



Zámerom výstavy je podľa organizátorov prekračovať hranice medzi žánrami a témami. Jej názov má odrážať tiež medzinárodnosť, regionálny dialóg, európsku jednotu a spájanie rôznych generácií umelcov. "Výber výstavy zahŕňa diela rôznych generácií, od univerzitných študentov až po medzinárodne uznávaných dizajnérov a zrelých umelcov," doplnili organizátori.



"Zakladajúci kurátori, textilná dizajnérka Szilvia Szigeti a interiérový dizajnér Tamás Radnóti, považujú komunikáciu medzi tvorcami rôznych umeleckých odvetví za mimoriadne dôležitú. Pri príležitosti bratislavskej výstavy, nadväzujúcej na výstavu v Budapešti, sa 19. a 20. júla uskutočnia dva koncerty," uviedli organizátori.



Na koncertoch vystúpi akordeónové trio s klasickou aj modernou hudbou a ďalší deň sa predstaví budapeštianska skupina hrajúca súčasnú hudbu na historických nástrojoch ako čembalo či barokové husle.



Výstava a séria sprievodných podujatí sa koná v rámci festivalu Bratislavské kultúrne leto a potrvá do 10. augusta. Nadväzuje na pôvodnú výstavu Design without borders, ktorá bola v Kiscelliho múzeu v Budapešti a tento rok oslávila 20. výročie.