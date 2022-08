Do Bratislavy pripláva replika rímskej veslice zo 4. storočia

Bratislava 5. augusta (TASR) - Do Bratislavy v piatok popoludní pripláva autentická replika rímskej riečnej veslice typu Lusoria zo 4. storočia, ktorá dostala meno Danuvina Alacris. Postavená je z dobových materiálov podľa rímskych technologických postupov. S posádkou oblečenou v historických kostýmoch sa od júla do novembra plaví po Dunaji z Nemecka do Rumunska. V Bratislave zakotví na dve noci.



"Vychutnajte si dobrodružnú cestu modernej repliky rímskej lode, ktorá sa kedysi plavila po neskrotnej rieke Dunaj a strážila hranicu medzi Rímskou ríšou a necivilizovanou pustatinou, takzvané Barbaricum," pozýva hlavné mesto.



Priplávanie lode budú môcť záujemcovia sledovať v piatok popoludní z hradu Devín. Po návšteve Devína popláva loď v sprievode kajakárov z bratislavských lodeníc do Karloveského ramena, kde na noc zakotví. V sobotu (6. 8.) tam bude pripravený hlavný program, počas ktorého bude loď prvýkrát v Bratislave prístupná verejnosti.



Popoludní vypláva loď v sprievode kajakov do Čunova k Múzeu umenia Danubiana, kde opäť ostane kotviť počas noci. V nedeľu (7. 8.), teda posledný deň svojho pobytu v Bratislave, navštívi posádka lode Antickú Gerulatu.



Pre uzavretie hrádze v Čunove veslicu na Dunaj prevezú, verejnosť tak bude môcť napríklad sledovať, ako loď 8. augusta nakladajú na nákladné auto. Na vodu ju opäť spustia až za Gabčíkovom, cez ktoré sa veslica plaviť nemôže. Repliku rímskej lode si bude možné pozrieť na Slovensku aj v Iži pri Komárne (9. 8.).



Na projekte spolupracuje okrem Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) v Bratislave aj Múzeum mesta Bratislavy (MMB) ako pridružený projektový partner Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jedným z výsledkov projektu je aj mobilná aplikácia pre pamiatky Rímskej ríše na Dunaji. Univerzita ju vyvinula v spolupráci s múzeom a Archeologickým ústavom SAV v Nitre.



Kópia antickej lode s 30-člennou posádkou sa po dvoch rokoch stavby začala plaviť 15. júla z nemeckého Ingolstadtu. Vyvrcholil tak medzinárodný projekt Living Danube Limes. Denne prekoná približne 40-kilometrovú vzdialenosť, jej trasa vedie okolo mnohých historických pamiatok. Posádka sa obmieňa každé dva týždne.



Plavidlo typu Lusoria bolo dlhé približne 17 až 21 metrov, jeho maximálna šírka bola 2,5 metra a výška približne 90 cm. Pre obmedzený priestor tvorili posádku lode samotní vojaci. Mohlo v nej byť 27 až 35 mužov, z toho 24 až 32 veslárov, dvaja muži obsluhujúci loď a plachtu a jeden kormidelník, ktorý bol pravdepodobne tiež veliteľom lode.