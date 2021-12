Do Bratislavy zavítala charitatívna jazda Darujme deťom Vespa Vianoce

Bratislava 23. decembra (TASR) - Po Košiciach zavítala charitatívna vianočná jazda Darujme deťom Vespa Vianoce vo štvrtok aj do Bratislavy. Cesta fanúšikov mestom v "santa" oblečení smerovala k Národnému ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde zástupcom neziskovej organizácie Deťom s rakovinou odovzdali financie, materiálne vybavenie, hygienické potreby, hračky a písacie potreby pre deti. Vytvorili tiež finančnú zbierku, do ktorej sa môže zapojiť každý. Prispieť tak môžu na materiálne vybavenie, pomôcky či hračky pre deti na onkologických oddeleniach.



"Vespa nie je len štýlová, ale odjakživa spájala ľudí. Preto jej potenciál strhnúť dav sme pretavili do niečoho pekného, čo vytvára úsmev nielen u samotných jazdcov, ale aj u detí, ktoré dlhoročne po celom svete podporujeme. Som veľmi rada, že sa nám túto krásnu myšlienku podarilo priniesť aj na Slovensko a verím, že v tejto tradícii budeme pokračovať," skonštatovala riaditeľka marketingu pre Česko a Slovensko spoločnosti Faber Moto Laura Marko.



Vo svete má táto tradícia silné korene. Fanúšikovia motocyklov Vespa vyrážajú na vianočné cesty s cieľom priniesť krajšie sviatky tým, ktorí nemôžu byť v kruhu svojich najbližších. Na Slovensku sa tento rok uskutočnil prvý ročník v Košiciach (20. 12.) a v Bratislave.