Do Brezna sa vrátili občianske hliadky, dohliadnu na verejný poriadok

Brezno 8. septembra (TASR) - Na bezpečnosť detí, najmä na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl, verejný poriadok a ochranu majetku pred poškodzovaním budú dohliadať občianske hliadky, ktoré sa od začiatku septembra vrátili do mesta Brezno. Samospráva sa v minulosti viackrát zapojila do výziev ministerstva práce a z operačného programu Ľudské zdroje získala nenávratné finančné príspevky na ich činnosť.



Ako v piatok pre TASR uviedol brezniansky druhý viceprimátor Andrej Barančok, miestna občianska poriadková služba (MOPS) má 12 členov a celý projekt potrvá do februára 2026. Jeho realizáciou sa snažia zabezpečiť poriadok v meste s dôrazom na miesta, kde sa sústreďuje väčší počet osôb a dochádza k narúšaniu verejného poriadku. Vznikli tým aj nové pracovné miesta pre marginalizované skupiny.



MOPS bude asistovať pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných mestom, príslušníkom štátnej a mestskej polície, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách, upozorňovať na protispoločenskú činnosť, nedisciplinovaných majiteľov psov, nahlasovať nelegálne skládky a odbery energií, ako aj monitorovať dlhšie stojace motorové vozidlá a vraky.