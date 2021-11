Do bytového domu na sídlisku Hájik sa po požiari vracajú obyvatelia

Žilina 26. novembra (TASR) – Do bytového domu na žilinskom sídlisku Hájik, ktorý pred tromi týždňami zachvátil požiar, sa v piatok začalo vracať 18 z 24 obyvateľov. Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho si nájomníci za asistencie pracovníkov mestskej spoločnosti Žilbyt preberajú osem bytov od prvého po štvrté poschodie.



Doplnil, že dva podkrovné a dva ďalšie byty sú zatiaľ v neobývateľnom stave. "Rekonštrukciu by sme chceli ukončiť do konca februára. Dnes mám stretnutie s nájomníkmi troch zo štyroch bytov, na ktorom chcem dohodnúť ďalšiu spoluprácu. Aby sme mali istotu, že je všetko v poriadku. Pretože v tomto prípade, žiaľbohu, na Vianoce nebudú doma," povedal žilinský primátor.



Odhadovaný náklad na rekonštrukciu sa podľa neho pohybuje zhruba vo výške 162.000 eur. "To sú náklady spojené s opravou strechy a ďalšími opravami. Budovu sme mali poistenú, takže rokujeme aj o úhrade škôd. Tým, že sme vyhlásili krízovú situáciu, máme nárok na preplatenie niektorých nákladov, spojených s touto situáciou. Pre mňa je dobrá správa, že väčšina ľudí sa vracia späť do svojich bytov," podotkol Fiabáne.



Bytový dom na Ulici Juraja Hronca zachvátil požiar vo štvrtok (4. 11.) dopoludnia. Plamene sa v bytovke v správe mesta rozhoreli na balkóne jedného z podkrovných bytov. K požiaru privolali profesionálnych hasičov. V 12 bytoch bývalo 24 obyvateľov, ktorých evakuovali do bezpečia. Pri udalosti sa nikto nezranil.