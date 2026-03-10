< sekcia Regióny
Do časti Budatín sa chodci a cyklisti dostanú aj novou lávkou
Autor TASR
Žilina 10. marca (TASR) - Mesto Žilina prevzalo do svojej správy viac ako 125 metrov dlhú lávku cez rieku Váh v mestskej časti Budatín. Prostriedky na jej vybudovanie pochádzajú z takzvaných vyvolaných nákladov pri realizácii veľkých infraštruktúrnych projektov iných stavebníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Lávka vznikla v rámci dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a súvisiacej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina ako súčasť železničného mosta. „Jej celková dĺžka je približne 125 metrov, samotné premostenie má 107 metrov. Úsek je prispôsobený pre bezpečný pohyb chodcov a cyklistov, pričom nechýba ani dostatočné osvetlenie,“ priblížila Ondrášová.
Južná strana lávky sa napája na existujúci úsek Vážskej cyklomagistrály a miestnu cestu vedúcu k podchodu na Bratislavskej ulici. „Na budatínskej strane vedie trasa cyklistov a chodcov k parku pri Budatínskom hrade a chodcov k brehu Váhu pri sútoku s riekou Kysuca,“ uviedla Ondrášová.
Doplnila, že žilinská samospráva spolupracuje so Združením obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín na príprave pokračovania Kysuckej cyklomagistrály z Budatína smerom do Brodna a ďalej na sever.
