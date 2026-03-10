Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Regióny

Do časti Budatín sa chodci a cyklisti dostanú aj novou lávkou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lávka vznikla v rámci dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a súvisiacej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina ako súčasť železničného mosta.

Autor TASR
Žilina 10. marca (TASR) - Mesto Žilina prevzalo do svojej správy viac ako 125 metrov dlhú lávku cez rieku Váh v mestskej časti Budatín. Prostriedky na jej vybudovanie pochádzajú z takzvaných vyvolaných nákladov pri realizácii veľkých infraštruktúrnych projektov iných stavebníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

Lávka vznikla v rámci dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a súvisiacej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina ako súčasť železničného mosta. „Jej celková dĺžka je približne 125 metrov, samotné premostenie má 107 metrov. Úsek je prispôsobený pre bezpečný pohyb chodcov a cyklistov, pričom nechýba ani dostatočné osvetlenie,“ priblížila Ondrášová.

Južná strana lávky sa napája na existujúci úsek Vážskej cyklomagistrály a miestnu cestu vedúcu k podchodu na Bratislavskej ulici. „Na budatínskej strane vedie trasa cyklistov a chodcov k parku pri Budatínskom hrade a chodcov k brehu Váhu pri sútoku s riekou Kysuca,“ uviedla Ondrášová.

Doplnila, že žilinská samospráva spolupracuje so Združením obcí Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín na príprave pokračovania Kysuckej cyklomagistrály z Budatína smerom do Brodna a ďalej na sever.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch