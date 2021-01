Do celoplošného testovania sa zapojí aj obec Pruské v Ilavskom okrese

Pruské 8. januára (TASR) – Do celoplošného testovania antigénovými testami sa v sobotu (9. 1.) zapojí aj obec Pruské v Ilavskom okrese. TASR o tom informoval starosta obce s takmer 2300 obyvateľmi Viliam Cíbik.



„Testovať sa bude iba v sobotu, v obci sme vytvorili štyri odberové miesta. Dve budú v strednej odbornej škole poľnohospodárskej a dve v kultúrnom dome. Personálne máme odberové miesta zabezpečené,“ skonštatoval Cíbik.



Ako dodal, od štátu dostali 1500 testov, ochranné prostriedky si museli zabezpečiť vo vlastnej réžii, časť poskytol Trenčiansky samosprávny kraj.



„Obracali sa na nás aj okolité obce, či sa môžu prísť nechať pretestovať aj ich obyvatelia. Ak to budeme kapacitne stíhať, tak určite áno,“ doplnil starosta.



V Pruskom sa bude v sobotu testovať od 8.00 do 16.00 h. Členov odberových tímov otestuje Cíbik ako lekár osobne. V prípade nepredvídaných situácií je pripravený pomôcť aj pri testovaní obyvateľov.